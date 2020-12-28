Российская армия блеснула новейшей техникой

По уже устоявшейся традиции военное ведомство нашей страны выпустило календари на приближающийся 2021 год. Дизайнеры плакатов с юмором подошли к задаче и порадовали жителей страны оригинальными подписями к фотографиям с бравыми российскими бойцами.



Так, надпись под кадром с минометчиками гласит:

"Для особо мерзких – мы особо дерзкие".

В качестве заповеди снайперов остроумно указано, что прицел автомата – тоже "чья-то точка зрения".

Также Минобороны впервые показало уникальный беспилотник "Орион". Мощный боевой самолет заснят в ударном варианте с подвешенными бомбами. На страницы яркого календаря попал высокоманевренный истребитель Су-57, мощная техника для сопровождения танков БМПТ-72 "Терминатор", а также другие военные машины.

К слову, недавно американские журналисты призвали США перестать недооценивать могущество России. Вашингтону пора забыть об устоявшейся мантре о слабости Москвы и объективно взглянуть на нашу страну.