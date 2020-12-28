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По уже устоявшейся традиции военное ведомство нашей страны выпустило
календари на приближающийся 2021 год. Дизайнеры плакатов с юмором подошли к
задаче и порадовали жителей страны оригинальными подписями к фотографиям с
бравыми российскими бойцами.
Так, надпись под кадром с минометчиками гласит:
"Для особо мерзких – мы особо дерзкие".
В качестве заповеди снайперов остроумно указано, что прицел автомата – тоже "чья-то точка зрения".
Также Минобороны впервые показало уникальный беспилотник "Орион". Мощный боевой самолет заснят в ударном варианте с подвешенными бомбами. На страницы яркого календаря попал высокоманевренный истребитель Су-57, мощная техника для сопровождения танков БМПТ-72 "Терминатор", а также другие военные машины.
К слову, недавно американские журналисты призвали США перестать недооценивать могущество России. Вашингтону пора забыть об устоявшейся мантре о слабости Москвы и объективно взглянуть на нашу страну.
Журналисты США вводят в заблуждение своих читателей