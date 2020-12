Убийца "Арматы" досрочно поступил в армию США

Армия США досрочно получила первые образцы роботизированных бронемашин. Два прототипа беспилотных наземных транспортных средств Robotic Combat Vehicle-Light (RCV-L) уже переданы заказчику.

Снимки готовых машин-беспилотников опубликовала в "Твиттере" американская компания-изготовитель Pratt Miller.

RCV-L's 3 and 4 were delivered to GVSC today, 2 weeks ahead of schedule. This completes the full contracted delivery of Robotic Combat Vehicle - Light in preparation for 2021 testing and experimentation. #Army #QinetiQ #RCV #Robotics pic.twitter.com/oqgMpCXQ89