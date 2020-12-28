Убийца "Арматы" досрочно поступил в армию США

Противостоять российскому танку американцы планируют с помощью наземных беспилотников

Армия США досрочно получила первые образцы роботизированных бронемашин. Два прототипа беспилотных наземных транспортных средств Robotic Combat Vehicle-Light (RCV-L) уже переданы заказчику.

Снимки готовых машин-беспилотников опубликовала в "Твиттере" американская компания-изготовитель Pratt Miller.

RCV-L's 3 and 4 were delivered to GVSC today, 2 weeks ahead of schedule. This completes the full contracted delivery of Robotic Combat Vehicle - Light in preparation for 2021 testing and experimentation. #Army #QinetiQ #RCV #Robotics pic.twitter.com/oqgMpCXQ89 — Pratt Miller (@PrattMiller) December 18, 2020

Представленная гусеничная машина весит около 7 тонн в базовой комплектации, хотя изначально командование США требовало наземный беспилотник массой 10 т, пишет The Drive.

У новой машины экономичный гибридный двигатель. Гусеницы с резиновой лентой предполагают улучшенную проходимость по бездорожью, более высокую скорость движения и более низкий уровень шума во время движения по сравнению с машинами на гусеницах из металлических звеньев. Максимальная скорость – 30 миль в час (около 48 км/ч).

Издание отмечает, что пока данные дроны могут работать только под управлением человека-оператора и выполнять некоторые операции автоматически, например, двигаться по заданному маршруту. В будущем планируется сделать эти беспилотники более самостоятельными.

Считается, что основное предназначение робота-бронемашины – полевая разведка в рискованных условиях. Но предусмотренное вооружение, в частности пусковая установка противотанковой системы FGM-148 Javelin, позволяет аналитикам называть более тяжелый вариант такой машины "убийцей" российского танка "Армата".

Ранее российский военный эксперт усомнился, что американцы действительно смогут получить наземного дрона, способного противостоять пилотируемым танкам в реальных боевых условиях.