В Штатах не видят конкурентов двум нашим перспективным снарядам

Российская торпеда ВА-111 "Шквал", двигающаяся со скоростью 200 миль в час, не оставляет никакой надежды для кораблей ВМС США. Одна из самых разрушительных советских инноваций в торпедной технологии на порядок быстрее своих обычных аналогов. Об этом пишет американское издание National Interest.

Отмечается, что торпеда поступила на вооружение советской армии еще в 1977 г., однако до распада СССР это оружие оставалось закрытым от общественности.

"Шквал" оснащен твердотопливным ракетным двигателем, обеспечивающим максимальную скорость более 200 узлов или 370 км в час. Такого показателя удалось достичь благодаря использованию технологии суперкавитации: газ, выбрасываемый из носа торпеды, создает своего рода тонкий газовый пузырь, который минимизирует контакт с водой и в целом предотвращает ухудшение характеристик, вызванных лобовым сопротивлением, говорится в статье.

Когда торпеда движется по своей траектории к цели, газовый пузырь продолжает испарять воду вокруг нее. Выпущенный из стандартных 533-миллиметровых торпедных аппаратов, "Шквал" катапультируется с обычной скоростью около 50 узлов и продолжает разгоняться до суперкавитационных скоростей. Первоначально снаряд предназначался исключительно для перевозки ядерной боеголовки, более поздние модели совместимы как с ядерными, так и с обычными боеголовками.

Однако в торпеде найдены и недостатки. Из них главными автор выделяет высокий уровень шума при движении и довольно низкая маневренность. Однако "ходят слухи", что в новых модификациях орудия есть несколько обходных путей для смягчения или устранения "шумности", включая возможное использование вектора тяги. Впрочем, пока ничего на этот счет не подтверждено.

Недавно стало известно, что Россия работает над суперкавитационной торпедой "Хищник" ("Раптор") для замены "Шквала". Как и в случае с последней, программа держалась в секрете.

Неизвестно, насколько далеко проект "Хищник" продвинулся на стадии исследований и производства, также неясно, на каких российских подлодках предполагается устанавливать перспективную новую торпеду.

Заметим, что американское издание уже не раз посвящала статьи "Шквалу", последний раз советскому снаряду отдавал должное эксперт по вопросам обороны и безопасности Кайл Мизоками.

Как напоминает "Общественная служба новостей", в США заложили в бюджете на 2021 год расходы на борьбу с Россией. Документ накануне подписал покидающий Белый дом в январе президент Дональд Трамп.