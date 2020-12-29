Киев помог Пентагону в поисках слабых мест в обороне России

Киев помог Пентагону в поисках слабых мест в обороне России
Фото: pixabay.com
Незалежная сдает американцам военные технологии

Украина передала США радиолокационные станции (РЛС) "Минерал", имеющиеся на вооружении в российской армии. Об этом сообщил директор украинского НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" Эдуард Касапов.

По его словам, контракт с американцами был заключен в минувшем году. В результате Пентагон получил РЛС "Минерал-МЭ", которую раньше Украина поставляла в Россию.

"Она им нужна для изучения противника, поскольку как России, так и Китаю удалось освоить производство прямых аналогов этой станции",

пояснил Касапов в интервью Defense Express. При этом он отметил, что радары модификации "Минерал-У" – наиболее перспективный проект Вооруженных сил Украины. Именно его планируют использовать с мобильным береговым противокорабельным комплексом "Нептун", который в Киеве принято называть "убийцей Крымского моста". Первые поставки двух "Минералов-У" в ВСУ ожидаются в 2021 году.

Радары "Монолит", "Минерал" и "Минерал-МЭ" имеются на вооружении российской армии, отмечает URA.RU.

"Минерал-МЭ" – многофункциональный радиолокационный корабельный комплекс, предназначенный для освещения морской обстановки, целеуказания ракетным комплексам и управления корабельными группами, оснащенными аналогичными комплексами. Данный радар нацеливает ракету на эсминец на расстоянии 250 километров.

Ранее Пентагон провел учения, где у предполагаемого противника было российское вооружение и военная техника.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вячеслав Москва
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Украинцы - удивительный народ: молятся на европейцев, работают на евреев, умирают за американцев и при этом ненавидят Россию...
Гость
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Дружить с США иметь доход от России тоже неполучится
Анатолий Хмельницкий
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Гость
А, что хотели россияне если они воюют с бывшими республиками. Поверьте так просто помирится как вы то <цензура>, то обнимаетесь с белорусами не получится. Вы нагадили не только бандеровцам, но и русским в Украине. Нечего нелюдям обижаться.
С китайцами вроде как Украина не воюет, а тоже предала и нагадила с Мотор Сич. Так что удивляться нечему.
Гость
Ответить
А, что хотели россияне если они воюют с бывшими республиками. Поверьте так просто помирится как вы то <цензура>, то обнимаетесь с белорусами не получится. Вы нагадили не только бандеровцам, но и русским в Украине. Нечего нелюдям обижаться.
Русский
Ответить
Удивляться нечему- Хохлы-с. Даже если бы Крым и Донбасс остались у них, они всё равно бы продали и предали. Это их национальная черта.
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