Незалежная сдает американцам военные технологии

Украина передала США радиолокационные станции (РЛС) "Минерал", имеющиеся на вооружении в российской армии. Об этом сообщил директор украинского НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" Эдуард Касапов.

По его словам, контракт с американцами был заключен в минувшем году. В результате Пентагон получил РЛС "Минерал-МЭ", которую раньше Украина поставляла в Россию.

"Она им нужна для изучения противника, поскольку как России, так и Китаю удалось освоить производство прямых аналогов этой станции",

– пояснил Касапов в интервью Defense Express. При этом он отметил, что радары модификации "Минерал-У" – наиболее перспективный проект Вооруженных сил Украины. Именно его планируют использовать с мобильным береговым противокорабельным комплексом "Нептун", который в Киеве принято называть "убийцей Крымского моста". Первые поставки двух "Минералов-У" в ВСУ ожидаются в 2021 году.

Радары "Монолит", "Минерал" и "Минерал-МЭ" имеются на вооружении российской армии, отмечает URA.RU.

"Минерал-МЭ" – многофункциональный радиолокационный корабельный комплекс, предназначенный для освещения морской обстановки, целеуказания ракетным комплексам и управления корабельными группами, оснащенными аналогичными комплексами. Данный радар нацеливает ракету на эсминец на расстоянии 250 километров.

Ранее Пентагон провел учения, где у предполагаемого противника было российское вооружение и военная техника.