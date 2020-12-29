Российские С-400 в Турции угрожают самолетам стран НАТО

Российские С-400 в Турции угрожают самолетам стран НАТО
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Анкаре предложили пересмотреть подход к выбору партнеров

Турции лучше заменить российские зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны С-400 на комплексы, производящиеся в странах НАТО. Об этом заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, такие переговоры уже идут.

"Я приветствую переговоры между Турцией и другими союзниками о возможной поставке Patriot или SAMP/T",

– сообщил Столтенберг в интервью Dpa. Он отметил, что такая покупка будет выгодна для всех: Турция укрепит свою оборону и интегрирует свои вооружения в систему НАТО.

Пока же Анкара совершает шаги, угрожающие безопасности ее союзников. К примеру, покупает в России ЗРС ПВО С-400, которые не совместимы с натовскими технологиями.

"С-400 не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО и представляет риск для самолетов союзников",

приводит "НГ" слова генсека альянса.

Ранее Турция полностью выкупила первый заказ С-400 и начала вести переговоры о второй поставке. За это Вашингтон ввел в декабре санкции против Анкары. В ответ турецкие власти объявили о более активном внедрении российских систем. 

О санкциях США против Турции уже пожалело даже руководство НАТО.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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само собой риск, ведь невидимки стелс, теперь фикция и турки могут отследить все передвижения этих самолётов ведущих провакации в той же Сирии, и теперь невозможно невидимо контролировать Турцию, а это исть главная причина, ведь в прошлый военный мятеж рууские дали Эрдогану информацию и он спасся, и наказал купленных продажных военных.
Теперь информация от С-400 доступна военным Турции и президенту, а не только американцам и продажным мятежникам.
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