Анкаре предложили пересмотреть подход к выбору партнеров

Турции лучше заменить российские зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны С-400 на комплексы, производящиеся в странах НАТО. Об этом заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, такие переговоры уже идут.

"Я приветствую переговоры между Турцией и другими союзниками о возможной поставке Patriot или SAMP/T",

– сообщил Столтенберг в интервью Dpa. Он отметил, что такая покупка будет выгодна для всех: Турция укрепит свою оборону и интегрирует свои вооружения в систему НАТО.

Пока же Анкара совершает шаги, угрожающие безопасности ее союзников. К примеру, покупает в России ЗРС ПВО С-400, которые не совместимы с натовскими технологиями.

"С-400 не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО и представляет риск для самолетов союзников",

– приводит "НГ" слова генсека альянса.

Ранее Турция полностью выкупила первый заказ С-400 и начала вести переговоры о второй поставке. За это Вашингтон ввел в декабре санкции против Анкары. В ответ турецкие власти объявили о более активном внедрении российских систем.

О санкциях США против Турции уже пожалело даже руководство НАТО.