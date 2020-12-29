Эксперт объяснил причину истерики НАТО после покупки Турцией С-400

Эксперт объяснил причину истерики НАТО после покупки Турцией С-400
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Возмущение Альянса вызвано конкурентоспособностью российского вооружения

Недовольство НАТО приобретением Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 вызвано понимаем Альянса факта того, что произведенные в РФ ЗРК являются лучшим из своего сегмента на мировом рынке. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что Анкара примет оптимальное решение, если откажется от приобретенных ЗРК в пользу вооружения членов Альянса.

Специалист отметил, что зенитно-ракетное вооружение, состоящее на эксплуатации члена НАТО, не может представлять угрозу для остальных представителей альянса. Стоит учитывать и то, что в ЗРК интегрирована "натовская" система опознавания. По этой причине авиации Альянса также не грозят никакие риски. Боевой потенциал турецкой стороны занимает второе место в НАТО после Соединенных Штатов, и никакой угрозы военного конфликта внутри атлантического блока в случае отсутствия подобных намерений не существует.

Коротченко также опроверг заявления о несовместимости С-400 с остальной техникой Альянса, напомнив, что Греция давно использует те же С-300. За заявлениями Столтенберга стоит попытка оказания давления на Анкару и поддержка Белого дома, который наложил на нее ограничения за приобретение российской техники.

Однако лучшие ЗРК, состоящие на вооружении Турции, не устраивают США, для которых вопрос заключается в уязвленной репутации. С-400 по всем параметрам превосходит американские "Патриоты", из-за чего руководство Альянса устроило истерику,  заявил Коротченко в интервью Nation News.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявлял, что ограничения Штатов в отношении Анкары вокруг С-400 приведут к ухудшению взаимодействия сторон по партнерской программе НАТО.

Егор МАЛКОВ

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