Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Атаке подвергся
БТР военной полиции РФ. При обстреле ранения получили трое военных. Как сообщил
замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник,
обошлось без серьезных последствий. Пострадавших отвезли в военный госпиталь, медики
оказали им необходимую помощь. Состояние россиян не вызывает опасений, заявил
Сытник на брифинге. Об этом пишет РИА Новости.
Обстрел из ПТРК произошел в идлибской зоне деэскалации, близ населенного пункта Трумба, отмечает RT. Стреляли с подконтрольной протурецким бандформированиям территории, добавляет сайт телеканала "360".
Ранее бурную реакцию у россиян вызвало видео с российским бойцом в Сирии. Кадры опубликовал телеведущий Владимир Соловьев. В ролике военный матом обращается к журналисту. Поведение нашего бойца объяснил эксперт.
Глава государства может проявить сильную жесткость, не повышая тона
Проект будет завершен вне зависимости от американских рестрикций