В Сирии обстреляли российских военных: есть раненые

В Сирии обстреляли российских военных: есть раненые
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пострадали трое наших бойцов

Атаке подвергся БТР военной полиции РФ. При обстреле ранения получили трое военных. Как сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник, обошлось без серьезных последствий. Пострадавших отвезли в военный госпиталь, медики оказали им необходимую помощь. Состояние россиян не вызывает опасений, заявил Сытник на брифинге. Об этом пишет РИА Новости.

Обстрел из ПТРК произошел в идлибской зоне деэскалации, близ населенного пункта Трумба, отмечает RT. Стреляли с подконтрольной протурецким бандформированиям территории, добавляет сайт телеканала "360".

Ранее бурную реакцию у россиян вызвало видео с российским бойцом в Сирии. Кадры опубликовал телеведущий Владимир Соловьев. В ролике военный матом обращается к журналисту. Поведение нашего бойца объяснил эксперт.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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