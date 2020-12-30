В Минобороны приняли решение увеличить закупки боевых самолетов

Армия России продолжает наращивать военную мощь. Сегодня стало известно, что в профильном министерстве работают над тем, чтобы серьезно увеличить количество приобретаемых истребителей пятого поколения Су-57.



Планами Минобороны поделился замглавы ведомства Алексей Криворучко. В беседе с журналистами издания "Красная звезда" высокопоставленный госслужащий отметил, что увеличение поставок будет заложено в новый госпроект по вооружению страны.

Заместитель министра напомнил, что военные эксперты активно работают над созданием программы вооружения до 2033 года. Проект, в частности, подразумевает серьезную модернизацию армии России.

Напомним, задача новейшего истребителя Су-57– уничтожать все возможные цели, расположенные на суше, в воде и в воздухе. Кстати, недавно в Сети появилось видео с истребителем во время транзитной посадки. Самолет приземлился на аэродроме Новосибирской области.