Российская армия до зубов вооружится мощнейшими истребителями Су-57

Российская армия до зубов вооружится мощнейшими истребителями Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Минобороны приняли решение увеличить закупки боевых самолетов

Армия России продолжает наращивать военную мощь. Сегодня стало известно, что в профильном министерстве работают над тем, чтобы серьезно увеличить количество приобретаемых истребителей пятого поколения Су-57.

Планами Минобороны поделился замглавы ведомства Алексей Криворучко. В беседе с журналистами издания "Красная звезда" высокопоставленный госслужащий отметил, что увеличение поставок будет заложено в новый госпроект по вооружению страны.

Заместитель министра напомнил, что военные эксперты активно работают над созданием программы вооружения до 2033 года. Проект, в частности, подразумевает серьезную модернизацию армии России.

Напомним, задача новейшего истребителя Су-57– уничтожать все возможные цели, расположенные на суше, в воде и в воздухе. Кстати, недавно в Сети появилось видео с истребителем во время транзитной посадки. Самолет приземлился на аэродроме Новосибирской области.

Ольга ФЕДОРОВА

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