Возможности истребителя вызвали ожесточенные споры в Стране восходящего солнца

Новость об испытаниях на российских истребителях пятого поколения Су-57 гиперзвуковых ракет взбудоражила японцев. Одни попытались отмахнуться, заявляя, что американская военная техника все равно намного лучше. Другие предложили оценивать ситуацию более объективно.

"Русским чудом" назвал Су-57 читатель издания Yahoo News Japan, комментируя статью о российском истребителе. Отмечая силу двигателя самолета, его маневренность, управляемость и возможности в бою, он пишет, что Токио только теряет время, работая над собственным F3.

"Почему бы не купить Су-57", – указывает он.

"Русские истребители изящны и красивы, их показатели выглядят лучше американских. Думаю, вот бы их купить нашим Силам самообороны. Хотя это невозможно", – признает другой.

Некоторые читатели удивляются, как Россия, которая не может сделать нормальный автомобиль или чайник, способна выпускать столь продвинутую военную технику. Тогда как Япония, наоборот, отстает в военных технологиях по всем статьям.

"Японцам откровенно препятствуют в военных разработках", – делает вывод подписчик издания, намекая на США.

Впрочем, некоторые японцы не верят в то, что Су-57 действительно способен на многое. "Я слышал, характеристики Су-57 хуже американских истребителей пятого поколения", – успокаивает сограждан один из читателей, выражая надежду, что Вашингтон поделится своими последними разработками с Токио.

"Не стоит недооценивать Россию! Ее истребители спроектированы лучше американских", – оппонирует другой.

Накануне стало известно, что Минобороны РФ решило увеличить заказ на Су-57. О том, что первые образцы этого истребителя поступили на вооружение ВКС РФ, на днях сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Видео со сборки Су-57 "Утро.ру" публиковало ранее.