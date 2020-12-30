В Америке обрушилось производство конкурента российского Су-57

В Америке обрушилось производство конкурента российского Су-57
Фото: Rob Dicker/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Производитель новейших истребителей США пострадал из-за пандемии

Коронавирус помешал поставкам в 2020 г. новейших американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Пандемия оказала неблагоприятное влияние на поставки комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба корпорации-производителя Lockheed Martin.

Отмечается, что по причине замедления сроков сборки из-за сбитого графика в поставках оборудования, производимого смежниками, Пентагону и иностранным заказчикам передано 123 истребителя F-35 вместо 141.

В уходящем году корпорация произвела 74 самолета F-35 для Минобороны США, 31 – странам-партнерам программы по его созданию и 18 – для зарубежных заказчиков.

"В ответ на задержки поставщиков, связанные с COVID-19, в мае первоначальная годовая цель поставок была пересмотрена со 141 до 117-123 самолетов, чтобы стратегически избежать резкого роста цен, который увеличит производственные затраты и создаст будущие задержки и сбои", – говорится в релизе компании.

В последнее время в связи с пандемией темпы сборки истребителей снизились до 8-10 машин в месяц. Lockheed Martin пытается увеличить производство до 14 бортов в месяц. Однако не исключается, что на такой уровень корпорация сможет выйти лишь к 2023 году.

Как передает "Интерфакс", на вооружении американской армии сегодня есть два типа истребителей пятого поколения – F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Их в Штатах регулярно сравнивают с российским истребителем пятого поколения Су-57 и китайским конкурентом J-20. А в РФ эксперты постоянно находят слабые и уязвимые места в пентагоновских машинах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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