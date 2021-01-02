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Испытания F-35, которые откладывали с 2017 года и назначили на декабрь 2020, повести так и не удалось. В результате это заморозило серийное производство истребителей на неопределенный срок.
По словам заместителя главы Пентагона Джессики Максвелл, симуляцию боевых действий пришлось отложить из-за технических проблем и пандемии коронавируса. Сейчас официальные лица не могут назвать предположительный срок, когда боевая машина будет готова к новым испытаниям, пишет Bloomberg.
Согласие на запуск производства должны были дать не позднее марта 2021 года. Аналитики издания полагают, что новой администрации президента потребуется несколько месяцев, чтобы получить документы по F-35 и принять окончательное решение о серийном производстве. После этого потребуется еще два-три месяца, чтобы проанализировать все данные и подготовить окончательный отчет для Конгресса США и Пентагона.
В США истребители называют "самой дорогостоящей системой вооружения". На программу производства F-35 выделено 398 миллиардов долларов.
Более 600 из 3,2 тысяч самолетов программы F-35 уже используется ВВС США и Корпусом морской пехоты. Тем не менее, эффективность истребителя против самых современных российских систем ПВО до сих пор не подтвердилась.
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