Благодаря действиям Москвы Вашингтон может стать сговорчивее при заключении новых стратегических договоров

Межконтинентальная ракета "Сармат" является посланием от России новому президенту США Джо Байдену. Так посчитали иранские журналисты.

Как пишет информационное агентство Akharin Khabar, баллистическая ракета РС-28 "Сармат" дает американцам сигнал о том, какими техническими возможностями и военными технологиями располагает Россия в данный момент.

"Ясно, что "Сармат" – это послание о нынешних возможностях России Соединенным Штатам и Европе, а также другим странам. Эта массивная ракета не имеет реального применения, кроме как в случаях ядерного и стратегического использования", – указывается в статье.

Журналисты отмечают, что Россия специально подготовила запуск ракеты к инаугурации Байдена, чтобы показать новую технологию, которую страна успела разработать за время правления Трампа. Так, полагают они, Москва передала Вашингтону некий намек на халатность, которую допустила администрация президента.

Также в статье предположили, что благодаря сигналу со стороны России США станут более сговорчивыми при подписании новых договоров о стратегическом вооружении.

РС-28 "Сармат" является передовой системой российского ракетостроения, которая должна нести межконтинентальную баллистическую ракету, на тяжелом жидком топливе. Общий вес ракеты – около 200 тонн. Максимальная дальность полета – 18 тысяч километров.

