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Межконтинентальная ракета "Сармат" является посланием от России новому президенту США Джо Байдену. Так посчитали иранские журналисты.
Как пишет информационное агентство Akharin Khabar, баллистическая ракета РС-28 "Сармат" дает американцам сигнал о том, какими техническими возможностями и военными технологиями располагает Россия в данный момент.
"Ясно, что "Сармат" – это послание о нынешних возможностях России Соединенным Штатам и Европе, а также другим странам. Эта массивная ракета не имеет реального применения, кроме как в случаях ядерного и стратегического использования", – указывается в статье.
Журналисты отмечают, что Россия специально подготовила запуск ракеты к инаугурации Байдена, чтобы показать новую технологию, которую страна успела разработать за время правления Трампа. Так, полагают они, Москва передала Вашингтону некий намек на халатность, которую допустила администрация президента.
Также в статье предположили, что благодаря сигналу со стороны России США станут более сговорчивыми при подписании новых договоров о стратегическом вооружении.
РС-28 "Сармат" является передовой системой российского ракетостроения, которая должна нести межконтинентальную баллистическую ракету, на тяжелом жидком топливе. Общий вес ракеты – около 200 тонн. Максимальная дальность полета – 18 тысяч километров.
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