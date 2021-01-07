Американские военные начнут следить за границами России в Арктике

Американские военные начнут следить за границами России в Арктике
Фото: Liu Shiping/XinHua/globallookpress.com
Флот США будет проводить патрули в регионе постоянно

США планируют помешать "наступлению" России в Арктике. Для этого американский военно-морской флот станет то и дело устраивать патрули у берегов РФ. Об этом рассказал министр ВМС Кеннет Брейтуэйт.

По его словам, Вашингтон вынужден будет стать более решительным в ближайшее время, чтобы потеснить Москву и Пекин на Крайнем Севере. 

Так, США  готовятся начать операции, который бы обеспечивали свободу навигации у северного побережья нашей страны. Американцы хотят, чтобы суда их партнеров свободно ходили в этом регионе. Брейтуэйт также отметил, что сложившаяся ситуация похожа на ту, что сейчас есть в Южно-Китайском море. Пекин ведет в этом регионе территориальные споры с другими государствами. 

Брейтуэйт полагает, что у США есть право проводить всякие операции для защиты Арктики от РФ, потому что его страна – "доминирующая военно-морская сила в мире". Министр считает, в борьбе за регион США помогут подлодки. Однако у американцев есть проблемы с ледоколами, их нужно будет брать в аренду у партнеров. При этом у России с таким типом кораблей все в порядке, а Китай очень быстро их строит, передает Breaking Defence. 

В последнее время в России высказывали озабоченность тем, что США наращивают свое военное присутствие в Арктике. Ведущие страны мира конкурируют за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Ну-ну смотрите яйца не отморозьте америкосы. Да и плавать вы будете там где международные воды а не границы России а там на севере это ой как не просто.
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