Жители Японии обвинили власти в страхе перед Россией и Китаем

Жители Японии обвинили власти в страхе перед Россией и Китаем
MOD Russia/www.globallookpress.com
Агрессивные интернет-пользователи потребовали от правительства обратиться за помощью к Соединенным Штатам

Японские читатели информационного портала Yahoo News Japan устроили яростный спор в ветке комментариев к статье, написанной одним из аналитиков издания. В материале говорится о недавнем патрулировании российских и китайских ВКС в восточной части Тихого океана.

Многочисленные пользователи рискнули предположить, что за авианаблюдением обстановки в регионе стояло намерение Минобороны России продемонстрировать оборонный потенциал РФ. Аналогичных целей придерживалась и китайская сторона, убеждены пользователи.

Несмотря на то, что Россия отмечала отсутствие угроз третьим странам со своей стороны, комментируя таким образом совместное воздушное патрулирование в регионе, которое прошло 22 декабря, многие японцы усмотрели в событии прямую угрозу существованию своего государства.

"Похоже, есть много точек, в которых интересы Китая и России совпадают", "Союз Японии и США по-прежнему будет важнейшими отношениями в будущем", "А японское правительство продолжает молчать. Ни одного заявления. Испугались?", "Современные групповые полеты Су-35 и Су-57 представляют собой огромную угрозу. А во Владивостоке уже действует система ПВО С-400. Они просто видят, что F-15 уже присутствует в Японском море", – пишут японские читатели в комментариях к статье.

По словам обозревателя Яна Шэна, проведенная операция стала сигналом от России и Китая Соединенным Штатам, означающим готовность к совместным действиям против давления со стороны Вашингтона.


Егор МАЛКОВ

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Все нормально, оне должно <цензура> и <цензура> в ужасе денно и ночно от одного слова Россия!
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