Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
В марте 2014-го крымчане на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Киев планировал помешать воле жителей полуострова. В феврале того же года Украина готовила высадку десанта на эту территорию. Об этом рассказал экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
В то время чиновник был начальником штаба высокомобильных десантных войск Незалежной. По его словам, у Киева была стратегия, как защищать страну от любых потерь территорий. План подумывали проверить в Крыму после событий на Майдане.
Так многие части, поведал Кривонос, знали детали плана и готовы были сделать так, чтобы Крым остался в составе Украины.
Как сообщил Кривонос одиозному изданию "Крым.Реалии", предполагалось, что десантники помогут уже находившимся в Крыму украинским военным.
Однако военные не получили приказа действовать. После воссоединения Крыма с РФ Украина стала устраивать провокации, диверсионные атаки и организовала блокаду полуострова.
Ранее Кривонос отличился заявлением о том, что Россия якобы разместила в Крыму ядерные боеголовки.
Об этом сообщил штаб Тихановской