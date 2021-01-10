У Киева был план по "возвращению" полуострова

В марте 2014-го крымчане на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Киев планировал помешать воле жителей полуострова. В феврале того же года Украина готовила высадку десанта на эту территорию. Об этом рассказал экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

В то время чиновник был начальником штаба высокомобильных десантных войск Незалежной. По его словам, у Киева была стратегия, как защищать страну от любых потерь территорий. План подумывали проверить в Крыму после событий на Майдане.

Так многие части, поведал Кривонос, знали детали плана и готовы были сделать так, чтобы Крым остался в составе Украины.

Как сообщил Кривонос одиозному изданию "Крым.Реалии", предполагалось, что десантники помогут уже находившимся в Крыму украинским военным.



Однако военные не получили приказа действовать. После воссоединения Крыма с РФ Украина стала устраивать провокации, диверсионные атаки и организовала блокаду полуострова.

Ранее Кривонос отличился заявлением о том, что Россия якобы разместила в Крыму ядерные боеголовки.