Спутниковые фотографии российской авиабазы слили в Сеть

Спутниковые фотографии российской авиабазы слили в Сеть
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На кадрах запечатлены стратегические бомбардировщики ВКС России

В социальной сети распространили фотографии российской авиабазы, которая находится в городе Энгельс Саратовской области. На камеру спутника попали стратегические бомбардировщики – речь идет о Ту-160 и Ту-95.

Согласно приведенным данным, фото сделано еще в октябре прошлого года. На территории авиабазы базируются восемь Ту-160 и 12 Ту-95.

Опубликованные фотографии изначально появились на интернет-портале одного из пользователей. Позднее спутниковые снимки были выложены в социальную сеть "Твиттер" Робом Ли, специалистом факультета военных исследований Королевского колледжа, который находится в Лондоне.

В Минобороны России пока что никак не прокомментировали опубликованные фотографии. По информации Ura.ru, в оборонное ведомство уже направлено соответствующее письмо.

Осенью прошлого года Ту-160, базирующиеся в авиабазе в Саратовской области, провели полет вдоль границ Белоруссии в рамках учений "Славянское братство – 2020".

Двумя годами ранее десять ракетоносцев провели отработку военных учений по нанесению ракетных ударов противника и преодолению системы противоракетной обороны как на малых, так и средних высотах. Соответствующая видеозапись была распространена Минобороны в Сети.


Егор МАЛКОВ

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