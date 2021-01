В социальной сети распространили фотографии российской авиабазы, которая находится в городе Энгельс Саратовской области. На камеру спутника попали стратегические бомбардировщики – речь идет о Ту-160 и Ту-95.

Согласно приведенным данным, фото сделано еще в октябре прошлого года. На территории авиабазы базируются восемь Ту-160 и 12 Ту-95.

Опубликованные фотографии изначально появились на интернет-портале одного из пользователей. Позднее спутниковые снимки были выложены в социальную сеть "Твиттер" Робом Ли, специалистом факультета военных исследований Королевского колледжа, который находится в Лондоне.

В Минобороны России пока что никак не прокомментировали опубликованные фотографии. По информации Ura.ru, в оборонное ведомство уже направлено соответствующее письмо.

Satellite photos of Engels Air Base from October 2020 of 8 Tu-160 and 12 Tu-95 strategic bombers.https://t.co/cKLRU1JGMi pic.twitter.com/oAMTPHO9ss