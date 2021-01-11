Нью-Дели готовит личный состав для своих новейших ЗРК

Индия занимается плановым внедрением зенитно-ракетных систем С-400 в свои вооруженные силы, для чего в ближайшее время направит группу специалистов в Россию. Несмотря на угрозу санкционных мер со стороны Соединенных Штатов, Нью-Дели не собирается отказываться от вооружения.

По информации источника, осенью 2021 года начнутся поставки С-400 из РФ в Индию. В соответствии с положениями заключенного контракта, российская сторона направит Нью-Дели пять комплексов общей стоимостью в 5,43 млрд долларов.

Как уточняет The Times of India, в январе в Россию прибудет группа из 100 офицеров и летчиков из Индии. Вторая группа появится в РФ через несколько месяцев.