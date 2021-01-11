Минобороны посылает предупреждение Белому дому, убежден аналитик

Россия занимается развертыванием сил на Дальнем Востоке в виде межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31, которые являются носителями гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". По информации источника, действия российской стороны вызывают беспокойство Белого дома.

По словам одного из аналитиков, укрепление российских рубежей на востоке несет прямую угрозу Штатам, так как западное побережье США наиболее уязвимо перед атаками со стороны РФ.

Одна из вероятных причин действий российской стороны заключается в многочисленных провокациях Соединенных Штатов в водных границах РФ. А маневры Минобороны, проходящие с развертыванием стратегических сил на дальневосточном направлении и применением гиперзвукового вооружения, призваны напомнить Вашингтону о том, что любой выпад, направленный на нарушение границ России, грозит ответом.

Таким образом, сообщает издание Avia.pro, провокация американской стороны теперь может спровоцировать нанесение удара межконтинентальной баллистической ракетой.

Напомним, в ноябре прошлого года противолодочник "Адмирал Виноградов" отогнал американский эсминец "Джон Маккейн", нарушивший водные границы РФ в заливе Петра Великого. Судно проплыло на два километра вглубь, после чего ретировалось из-за ультимативного предупреждения российской стороны.