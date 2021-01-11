МВС превратили северные ворота в Дальний Восток в неприступную крепость

Россия нарастила военную мощь в пределах Охотского моря на фоне регулярной практики свободы судоходства Соединенных Штатов, которые любят нарушать водные границы других стран. По словам обозревателей китайских СМИ, регион имеет стратегическую важность, так как открывает дорогу на российский Дальний Восток.

В пределах Охотского моря сосредоточено также огромное количество нефтегазовых, рыбных и минеральных ресурсов. Вместе с тем в регионе преобладает довольно холодный климат, который покрыт мощными льдами. Проход по морю довольно проблематичен без помощи ледоколов, что делает невозможным присутствие американского флота.

С юридической же точки зрения в пределах Охотского моря действует особый правовой режим, и появление ВМФ США в указанном регионе спровоцирует немедленный ответ России как ответные действия за вторжение – здесь расположена база атомных субмарин Тихоокеанского флота, а также огромное количество воздушных и морских баз с системой ПВО.

Таким образом, отмечают обозреватели китайского издания Sina, мнение которых приводит "ПолитРоссия", российская территория в Охотском море не только делает непригодным проведение американских операций по географическим соображениям, но и грозит ударом со стороны РФ. Действия американской стороны в регионе могут спровоцировать масштабные ответные действия.

Ранее китайские аналитики заявили, что оптимальным способом для Москвы избежать конфликта с США станет демонстрация силы.



