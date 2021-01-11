Турция назвала условие для нового контракта по С-400

Турция назвала условие для нового контракта по С-400
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Анкара хочет сама выпускать российские системы ПВО

Турция может купить второй комплект зенитно-ракетной системы противовоздушной обороны С-400, но при условии, что Россия передаст не только сами вооружения, но и технологии. Об этом заявил в понедельник, 11 января, глава турецкого секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир.

По его словам, Москва готова хоть сейчас поставить Анкаре следующую партию ЗРС С-400, но турецкую сторону больше интересует возможность "совместного производства и передачи технологий". При этом уже развернутые в Турции С-400 полностью готовы к работе и будут задействованы при необходимости, передает РИА "Новости".

Ранее США наказали Турцию за покупку у России С-400. В санкционный список попал и сам Демир. Руководство НАТО также раскритиковало Анкару за военное сотрудничество с РФ, хотя односторонние действия Вашингтона в альянсе тоже не приветствовали.

О том, что Москва готова поделиться с Анкарой технологиями производства С-400, ранее сообщали западные СМИ.

Николай ВИКТОРОВ

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