Объект был поражен с высокой точностью

Российский беспилотник С-70 "Охотник" успешно провел летные испытания, нанеся удар по тренировочной мишени на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Как сооющил источник, тяжелый ударный дрон успешно поразил наземную цель, сбросив из внутрифюзеляжного отсека авиационные бомбы калибра 500 кг.

Согласно приведенной информации, "Охотник" смог поразить мишень с высокой точностью. Дата проведения бомбометания остается неизвестной.

Как отмечает РИА Новости, это не первые произошедшие испытания беспилотника С-70.

Стоит отметить, что высокоточное применение авибомб совместно с высокой точностью управляемого оружия для "Охотника" возможно благодаря новейшему прицельному комплексу. Дрон способен осуществлять уничтожающие удары по подвижным объектам, основываясь на полученных координатах и внешних целеуказаниях.

Ранее сообщалось, что специалисты установили на "Охотник" радар с активной фазированной решеткой. Беспилотник должен работать в связке с новейшим многофункциональным истребителем Су-57.

В прошлом году руководитель ОАК Юрий Слюсарь заявлял, что "Охотники" пополнят авиационный парк вооруженных сил РФ в 2024 году. Глава компании также отметил, что Минобороны поручило организации сдвинуть срок сдачи ударных беспилотников "влево", чтобы приступить с указанного срока к поставкам дронов в ряды российской армии.