Новейший российский дрон нанес бомбовый удар по цели

Новейший российский дрон нанес бомбовый удар по цели
Кадр youtube.com
Объект был поражен с высокой точностью

Российский беспилотник С-70 "Охотник" успешно провел летные испытания, нанеся удар по тренировочной мишени на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Как сооющил источник, тяжелый ударный дрон успешно поразил наземную цель, сбросив из внутрифюзеляжного отсека авиационные бомбы калибра 500 кг.

Согласно приведенной информации, "Охотник" смог поразить мишень с высокой точностью. Дата проведения бомбометания остается неизвестной.

Как отмечает РИА Новости, это не первые произошедшие испытания беспилотника С-70.

Стоит отметить, что высокоточное применение авибомб совместно с высокой точностью управляемого оружия для "Охотника" возможно благодаря новейшему прицельному комплексу. Дрон способен осуществлять уничтожающие удары по подвижным объектам, основываясь на полученных координатах и внешних целеуказаниях.

Ранее сообщалось, что специалисты установили на "Охотник" радар с активной фазированной решеткой. Беспилотник должен работать в связке с новейшим многофункциональным истребителем Су-57.

В прошлом году руководитель ОАК Юрий Слюсарь заявлял, что "Охотники" пополнят авиационный парк вооруженных сил РФ в 2024 году. Глава компании также отметил, что Минобороны поручило организации сдвинуть срок сдачи ударных беспилотников "влево", чтобы приступить с указанного срока к поставкам дронов в ряды российской армии.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Киев втягивает Запад в авантюру по "возвращению" Крыма - СМИ

В Незалежной советуют властям сначала разобраться с Донбассом

Россия ответила на приглашение США посетить инаугурацию Байдена

Несмотря на сокращение состава приглашенных лиц, американцы позвали на мероприятие представителя от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей