Концерн смог устранить лишь две неисправности модели пятого поколения

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin так и не устранила 871 дефект, который был выявлен специалистами в ходе проверки новейшего истребителя F-35. Соответствующее заявление сделали в Пентагоне сегодня, 12 января.

Отмечается, что неустраненные дефекты могут привести к потере качества и боеготовности судна. То же самое может отразиться на возможностях его дальнейшего использования и технического обслуживания.

По информации агентства Bloomberg, доклад Министерства обороны США гласит, что за прошедший 2020 год концерн устранил лишь две неисправности. В целом, после разработки и показательной демонстрации судна, которая проходила еще весной 2018 года, у самолета был обнаружен 941 дефект.

Как отмечает источник, концерн уже изготовил 970 истребителей F-35 из всех 3,2 тысячи единиц, которые должны пополнить авиационные парки воздушных сил Соединенных Штатов и их союзников. Тем не менее, действующая программа создания истребителей, которая оценивается практически в 400 миллиардов долларов, пользуется широким уровнем поддержки, оказываемой Конгрессом и командой избранного президента Джо Байдена.

Однако Пентагон испытывает и финансовые проблемы с производством F-35. Администрация действующего президента Дональда Трампа выделила 78 миллиардов на программу с 2021 по 2025-й годы, однако Пентагон оценивает необходимую сумму в обозначенный период в 88 миллиардов.

Ранее сообщалось, что Lockheed Martin столкнулся с проблемами в поставках истребителей из-за пандемии.