Американцы увидели сюжет для Голливуда в новости о вынесенных с калининградской верфи многотонных корабельных винтах

В США сочли вчерашнюю информацию о воровстве двух бронзовых гребных винтов с эсминца "Беспокойный" проекта 956 "Сарыч" при участии его бывшего командира – офицера ВМФ России – как будто вырванной прямо "из сюжета комедийного голливудского фильма об ограблении", при котором похитители меняют пару деталей, каждая из которых весит примерно 13 тонн, на те, что сделаны из более дешевого металла. Об этом пишет издание The Drive.

Отмечается, что боевой корабль более 25 лет служил советскому и российскому флотам, и в настоящий момент находился в сухом доке, где его должны превратить в плавучий музей.

Издание напоминает, что о факте ограбления накануне сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергея Шаршавых. По его данным, "офицер в составе организованной группы, вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами, совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн". Чтобы скрыть следы преступления, грабители заменили дорогое оборудование на более дешевые металлические аналоги. В результате этих незаконных действий государству был причинен ущерб на сумму в 39 млн рублей.

Штатовское издание указывает, что следствие не раскрывает фамилии преступников и когда именно случилось хищение. Само ограбление произошло на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, где находится штаб Балтийского флота.

"Учитывая массу винтов, которая должна быть довольно большой, трудно поверить в то, что небольшая группа осведомленных преступников могла украсть их незаметно, поэтому вряд ли подобное наглое ограбление предприимчивыми русскими ворами совершалось впервые", – говорится в статье The Drive.

Авторы американского издания предполагают, что в хищении многотонного оборудования на "Беспокойном" замешаны и "другие представители ВМФ и российской верфи".

Они обратили внимание на тот факт, что данная новость пришла всего лишь больше месяца спустя после другого аналогичного сообщения – о воровстве радиоаппаратуры с борта "самолета Судного дня" Ил-80, проходящего работы по модернизации на аэродроме "Таганрог-Южный". Ущерб от этого ЧП составил около 1 млн рублей.

К счастью, с сарказмом замечают американцы, в отличие от кражи оборудования с Ил-80, "Беспокойный" уже вышел в отставку, когда его обобрали. В общем, можно с уверенностью сказать, что кто-то облажался, резюмирует издание.

Добавим, эсминец был окончательно выведен из эксплуатации в 2018 г. и сейчас выставлен в парке "Патриот" в Кронштадте, на острове Котлин в Финском заливе.

