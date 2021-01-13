Развалу армии Украины помогла военная программа США

Развалу армии Украины помогла военная программа США
Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
ВСУ остались без адекватных кадров

В украинской армии сложилась критическая ситуация из-за нехватки специалистов. Об этом заявил руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут.

По его словам, кадровый кризис коснулся всех родов войск, включая военный флот Незалежной. При этом американская программа "Обучение и подготовка иностранных военнослужащих" только усугубляет ситуацию в Вооруженных силах Украины. ВСУ командирует на повышение квалификации в США самых достойных военнослужащих, а они возвращаются – и увольняются из армии.

"Уходят, как ни странно, самые адекватные, умные, те, кто могут себя спокойно реализовать в гражданской жизни",

рассказал Чмут в эфире интернет-канала "Скрыпин". По его данным, после командировки в США каждый второй украинский военный отказывается продолжать служить в армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение привести ВСУ к стандартам НАТО. В конце 2020 г. секретарь Совета нацбезопасности Незалежной отрапортовал, что армия уже продвинулась на этом пути. 

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гнилое к гнилому, хоть тут пендосы помогли
Чистилище
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А посмотрите на картинке какой у укровояк грозный вид!
Одними очками и воплями "Слава Украине, Бандере и Шухевичу Слава" сразу завоюют любого врага, который от испуга бутет драпать от них.
Ведь их политики много раз говорили, что у них самая сильная армия в Европе, даже одна грозная ракета Нептун - разрушитеь Крымского моста у них есть, вторую правда никак сделать не могут, ещё миномёт Молот у них есть, который после каждого второго выстрела убивает собственный миномётный расчёт.
Пожелаем удачи нашим украинским братьям! Так держать!
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