ВСУ остались без адекватных кадров

В украинской армии сложилась критическая ситуация из-за нехватки специалистов. Об этом заявил руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут.

По его словам, кадровый кризис коснулся всех родов войск, включая военный флот Незалежной. При этом американская программа "Обучение и подготовка иностранных военнослужащих" только усугубляет ситуацию в Вооруженных силах Украины. ВСУ командирует на повышение квалификации в США самых достойных военнослужащих, а они возвращаются – и увольняются из армии.

"Уходят, как ни странно, самые адекватные, умные, те, кто могут себя спокойно реализовать в гражданской жизни",

– рассказал Чмут в эфире интернет-канала "Скрыпин". По его данным, после командировки в США каждый второй украинский военный отказывается продолжать служить в армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение привести ВСУ к стандартам НАТО. В конце 2020 г. секретарь Совета нацбезопасности Незалежной отрапортовал, что армия уже продвинулась на этом пути.