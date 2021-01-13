Обозреватель отметил высокую боеспособность и арсенал разработки

Новейшая боевая машина "Терминатор", разработанная российскими специалистами для оказания поддержки танкам, должна стать в скором времени лидером экспорта в своем сегменте в мировом рынке военных вооружений. Такое мнение выразил немецкий обозреватель Гернот Крампер, назвавший разработку "танком Путина для уличных боев".

В скором времени "Терминатор" должен поступить в распоряжение танковой армии ЗВО. Разработка выполнена полностью российскими специалистами, а наличие исключительно отечественных деталей не снизило планку качества продукции. На сегодняшний день аналоги "Терминатора" в мире отсутствуют, считает обозреватель.

Основа шасси машины позаимствована у Т-90. Однако главное отличие "Терминатора" от своего предшественника – отсутствие пушки. БМПТ может похвастаться двумя орудиями 30-миллиметрового калибра, пулеметом и "Атака-Т" – противотанковым комплексом, передает телеканал "360".

Машину оснастили новейшими многоканальными прицелами, которые дают возможность работать по противнику в любое время дня. Мощный двигатель позволяет разогнаться до 60 километров в час. А обмен информацией с другими машинами, с которыми "Терминатор" работает в связке, вызвал у обозревателя настоящий восторг.

"Планируется установка бронебашни на колесную броню. Это еще больше повысит мобильность и операционные возможности", – пишет Крампер в своей статье, опубликованной изданием Stern.

Ранее СМИ назвали "Терминатор" "мясорубкой", заявив, что машина станет одной из наиболее страшных разновидностей боевой техники.