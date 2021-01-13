Не имеет аналогов: "танк Путина для уличных боев" восхитил немцев

Не имеет аналогов: "танк Путина для уличных боев" восхитил немцев
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Обозреватель отметил высокую боеспособность и арсенал разработки

Новейшая боевая машина "Терминатор", разработанная российскими специалистами для оказания поддержки танкам, должна стать в скором времени лидером экспорта в своем сегменте в мировом рынке военных вооружений. Такое мнение выразил немецкий обозреватель Гернот Крампер, назвавший разработку "танком Путина для уличных боев".

В скором времени "Терминатор" должен поступить в распоряжение танковой армии ЗВО. Разработка выполнена полностью российскими специалистами, а наличие исключительно отечественных деталей не снизило планку качества продукции. На сегодняшний день аналоги "Терминатора" в мире отсутствуют, считает обозреватель.

Основа шасси машины позаимствована у Т-90. Однако главное отличие "Терминатора" от своего предшественника – отсутствие пушки. БМПТ может похвастаться двумя орудиями 30-миллиметрового калибра, пулеметом и "Атака-Т" – противотанковым комплексом, передает телеканал "360".

Машину оснастили новейшими многоканальными прицелами, которые дают возможность работать по противнику в любое время дня. Мощный двигатель позволяет разогнаться до 60 километров в час. А обмен информацией с другими машинами, с которыми "Терминатор" работает в связке, вызвал у обозревателя настоящий восторг.

"Планируется установка бронебашни на колесную броню. Это еще больше повысит мобильность и операционные возможности", – пишет Крампер в своей статье, опубликованной изданием Stern.

Ранее СМИ назвали "Терминатор" "мясорубкой", заявив, что машина станет одной из наиболее страшных разновидностей боевой техники.

Егор МАЛКОВ

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М
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игорь
только все молчат постыдно когда спрашивают их - как армия спасла свою страну СССР?))
ссср хороши были для своего времени,а именно за занавесом,на минутку представим что та система перенеслась бы в сегодняшн день- это практически непродьемная ноша для россии,всех корми,всех уговаривай не ссориться,не драться,всем дайдайдай и постоянные угрозы на отсоединение от россии
одно жаль,что некорые ушли не со своими историч землями а с территориями историч принадл россии
игорь
Ответить
только все молчат постыдно когда спрашивают их - как армия спасла свою страну СССР?))
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