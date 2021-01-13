Первые поступления снарядов в распоряжение американских ВМС ожидаются в 2022 году

Военно-морские силы Соединенных Штатов должны получить в новом году противокорабельные ракеты RGM-184, созданные для нейтрализации объектов на воде, а также десантные транспортные доки типа "Сан-Антонио". Об этом сообщает обозреватель издания The Drive.

Журналисты отмечают, что одну из ракетных установок американские силы намерены разместить на транспортном доке, чтобы оценить эффективность подобного решения. Основной задачей судна станет принятие мер по оказанию защиты морского десанта от сил противника.

RGM представляет собой незаметную, дозвуковую крылатую ракету дальностью полета до 160 километров, поражающую морские цели противника. Оружие использует пакет наведения Международной навигационной системы (INS) с GPS, а также распознает местность для того, чтобы достичь целевой области применения. После этого снаряд переключается на инфракрасный поисковик, который идентифицирует цель, используя внутреннюю базу данных информации о типах кораблей.

Таким образом, ракета обладает отличными параметрами для системы эффективного различения кораблей, пишет The Drive. RGM должна поступить в распоряжение ВМС уже в 2022 году.

"Россия, а также более мелкие страны, такие как Северная Корея и Иран, продолжают добиваться успехов, которые создают все более серьезные проблемы для ведения морской войны и других видов военно-морских операций. Это уже побудило военно-морской флот и корпус морской пехоты начать изучение совершенно новых концепций для десантных операций", – пишет обозреватель.

Ранее адмирал Кеннет Брейтуэйт заявил, что Штаты намерены помешать "наступлению" РФ в Арктике.