Норвежцы оценили смекалку российских военных в Арктике

Норвежцы оценили смекалку российских военных в Арктике
Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/www.globallookpress.com
Армия РФ решила проблему с транспортом в условиях Крайнего Севера довольно эффективным способом

Норвежский оленевод Аслак Сокки оценил действия российских военнослужащих, которые используют в Арктике собак и оленей в качестве средства передвижения по снегу. Как отмечает местное издание NRK, уже на протяжении нескольких лет бригада Северного флота РФ, базирующаяся в Арктике, использует собачьи и оленьи упряжки.

Как отметил Сокки, в столь суровых климатических условиях животные являются одним из самых эффективных транспортных средств.

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, оленеводством занимается одна из арктических бригад, которая находится в Мурманской области. Использование животных для передвижения довольно эффективно, если речь идет о малочисленных тактических воинских частях.

"Почему мы должны забывать о том, что эффективно и полезно? Все это можно использовать, особенно в арктических условиях. На Крайнем Севере России это абсолютно необходимо", – подчеркнул военный эксперт в интервью норвежскому изданию NRK.

Схожее мнение выразил и представитель Национального ополчения Норвегии Йонни Карлсен, заявивший о том, что использование собак и оленей в условиях Крайнего Севера вполне логично. Однако у норвежской армии отсутствуют для этого знания и ресурсы.

Ранее американское издание The National Interest оценило стратегию Москвы по освоению арктических регионов.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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это же так просто, норвежцы :-)
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