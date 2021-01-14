Строительство инфраструктуры для обслуживания и хранения стратегического оружия идет полным ходом

Береговая база, строящаяся для подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной установкой, будет готова к лету 2022 года. По словам военных специалистов, заблаговременное проведение работ продлит срок эксплуатации стратегического оружия.

В техническом задании оборонного ведомства по выполнению работ, поступившего в распоряжение СМИ, указано, что завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию должны состояться в июне 2022 года.

В настоящее время ведется строительство для хранения и обслуживания складских и мастерских зон, где роботов будут готовить к выполнению боевых дежурств и пускам. В скором времени должно завершиться строительство необходимой инфраструктуры – на финишной фазе испытания первого носителя.

Место базирования подводных лодок, оснащенных комплексом с ядерным двигателем, не раскрывается. В 2020 году в Минобороны отмечали успешный ход работ над комплексом. Экипаж первой подлодки уже приступил к освоению оружия на практике.

По словам контр-адмирала Всеволода Хмырова, в годы СССР прослеживалось несовершенство подобной практики, так как построенные корабли прибывали на "место прописки", и простаивали у плавучего пирса, который был возведен на скорую руку. Лишь после появления системы, заявил военнослужащий, Минобороны начинало думать над вопросами ее обеспечения.

"На нынешнем этапе развития науки и технологий поступать так уже нельзя", — заявил специалист в интервью "Известиям".

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что "Посейдон" станет основным "козырем" России в ядерном сдерживании США.