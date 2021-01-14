В Минобороны утвердили сроки сдачи базы для "оружия Судного дня"

В Минобороны утвердили сроки сдачи базы для "оружия Судного дня"
Кадр youtube.com
Строительство инфраструктуры для обслуживания и хранения стратегического оружия идет полным ходом

Береговая база, строящаяся для подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной установкой, будет готова к лету 2022 года. По словам военных специалистов, заблаговременное проведение работ продлит срок эксплуатации стратегического оружия.

В техническом задании оборонного ведомства по выполнению работ, поступившего в распоряжение СМИ, указано, что завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию должны состояться в июне 2022 года.

В настоящее время ведется строительство для хранения и обслуживания складских и мастерских зон, где роботов будут готовить к выполнению боевых дежурств и пускам. В скором времени должно завершиться строительство необходимой инфраструктуры – на финишной фазе испытания первого носителя.

Место базирования подводных лодок, оснащенных комплексом с ядерным двигателем, не раскрывается. В 2020 году в Минобороны отмечали успешный ход работ над комплексом. Экипаж первой подлодки уже приступил к освоению оружия на практике.

По словам контр-адмирала Всеволода Хмырова, в годы СССР прослеживалось несовершенство подобной практики, так как построенные корабли прибывали на "место прописки", и простаивали у плавучего пирса, который был возведен на скорую руку. Лишь после появления системы, заявил военнослужащий, Минобороны начинало думать над вопросами ее обеспечения.

"На нынешнем этапе развития науки и технологий поступать так уже нельзя", — заявил специалист в интервью "Известиям".

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что "Посейдон" станет основным "козырем" России в ядерном сдерживании США.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Против тебя, что ниже, поможет все что угодно, бандеровец хъев
Гость
Ответить
Против НАТО никакой посейдон не поможет России
Гость
Ответить
Это большое дело!
1
новости партнеров

Польша раскрыла маневры Германии в пользу "Северного потока-2"

Берлин обвинили действиях против европейских партнеров

Палата представителей вынесла Трампу второй импичмент

Республиканец стал первым президентом в истории США, в отношении которого объявлено подобное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей