Швеция ушла на "войну" с Россией

Швеция ушла на "войну" с Россией
Фото: U.S. Department of Defense/Digital/www.globallookpress.com
Скандинавская страна увидела угрозу в глобальном потеплении о будущую борьбу за богатства Арктики

Вооруженные силы Швеции опубликовали на Ютуб-канале серию роликов под названием "Когда начнется война", в которых в качестве потенциального противника опосредованно выступает Россия.

Военное ведомство создало пять видеосюжетов, в которых смоделированы основные эпизоды возможных боевых действий: "Серая зона", "Неопределенное будущее", "Поле битвы", "Что стоит защищать?" и "Всеобщая защита".


Связующим звеном для всех видео является тема глобального потепления, из-за которого возрастает международный интерес к Арктике как ценному источнику природных ресурсов и транспортному коридору в Северном Ледовитом океане.

Судя по видеоряду, в армии Швеции убеждены, что предстоящая война будет преимущественно гибридной. При этом главным союзником скандинавской страны станут США.

Весной прошлого года в Норвегии была представлена новая военная стратегия Королевства, в которой потенциальными основными противниками названы Россия и Китай. Чтобы обезопасить государство от возможной угрозы, Осло заложил дополнительные $2 млрд в программу вооружения, рассчитанную на восемь лет. Ежегодно власти тратят на армию почти по $7 млрд при численности ВС Норвегии всего в 23 тыс человек.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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