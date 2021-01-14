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Вооруженные силы Швеции опубликовали на Ютуб-канале серию роликов под названием "Когда начнется война", в которых в качестве потенциального противника опосредованно выступает Россия.
Военное ведомство создало пять видеосюжетов, в которых смоделированы основные эпизоды возможных боевых действий: "Серая зона", "Неопределенное будущее", "Поле битвы", "Что стоит защищать?" и "Всеобщая защита".
Связующим звеном для всех видео является тема глобального потепления, из-за которого возрастает международный интерес к Арктике как ценному источнику природных ресурсов и транспортному коридору в Северном Ледовитом океане.
Судя по видеоряду, в армии Швеции убеждены, что предстоящая война будет преимущественно гибридной. При этом главным союзником скандинавской страны станут США.
Весной прошлого года в Норвегии была представлена
новая военная стратегия Королевства, в которой потенциальными основными противниками названы Россия и Китай. Чтобы обезопасить государство от возможной угрозы, Осло заложил дополнительные $2 млрд в программу вооружения, рассчитанную на восемь лет.
Ежегодно власти тратят на армию почти по $7 млрд
при численности ВС Норвегии всего в 23 тыс человек.
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