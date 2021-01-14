Минск собрался закупить у Москвы С-400

Минск собрался закупить у Москвы С-400
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Белорусские военные намерены заменить старые комплексы "Фаворит"

Минск планирует заключить контракт с Москвой на поставку систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и комплексов ближнего действия "Панцирь-С". Об этом сообщил сегодня командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб.

"Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С", – цитирует "Интерфакс" генерал-майора.

На данный момент "Триумфы" закуплены Китаем и Турцией. В нынешнем году С-400 должны поставить по контракту в Индию. Страна в конце января направляет в Россию первую группу в количестве 100 индийских военных специалистов и военнослужащих для обучения эксплуатации и применению данных зенитно-ракетных систем. Вторая группа прибудет через пару месяцев.

Как сообщила 11 января газета The Times of India со ссылкой на Минобороны Республики, поставки С-400 начнутся в сентябре-октябре 2021-го.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Лис
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Небольшая поправка - Минск хочет чтобы Россия ПОДАРИЛА ему С-400, т.к. денег на настоящую покупку у них нет, и они будут "покупать" на российский же "кредит", который разумеется отдавать не собираются... Такая схема прекрасно работала в прошлом, почему бы не попытаться повторить и в этот раз?
Гость
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Чем расчитываться будете нищеброды? Картошкой? Чопой лукоша? За газ должны еще лет за 20, братско-могильная нация.
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