Белорусские военные намерены заменить старые комплексы "Фаворит"

Минск планирует заключить контракт с Москвой на поставку систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и комплексов ближнего действия "Панцирь-С". Об этом сообщил сегодня командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб.

"Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С", – цитирует "Интерфакс" генерал-майора.

На данный момент "Триумфы" закуплены Китаем и Турцией. В нынешнем году С-400 должны поставить по контракту в Индию. Страна в конце января направляет в Россию первую группу в количестве 100 индийских военных специалистов и военнослужащих для обучения эксплуатации и применению данных зенитно-ракетных систем. Вторая группа прибудет через пару месяцев.

Как сообщила 11 января газета The Times of India со ссылкой на Минобороны Республики, поставки С-400 начнутся в сентябре-октябре 2021-го.

