Как выглядит самая мощная ракета КНДР - фото

Самым мощным в мире вооружением назвали в КНДР новую баллистическую ракету подводного базирования, которую накануне продемонстрировали на военном параде в Пхеньяне.

Мероприятие, приуроченное к VIII съезду Трудовой партии Кореи, состоялось 14 января. Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын. На кадрах, распространенных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) видно, что глава республики очень доволен "мощью революционных вооруженных сил".

Основной акцент агентство сделало на баллистических ракетах для подводных лодок (БЛПЛ), в частности, на последних отечественных разработках. По мнению экспертов, в КНДР модернизировали до пятой версии ракету "Пуккыксон-4", которую Пхеньян впервые показал осенью прошлого года.

По оценке эксперта Калифорнийского центра исследований нераспространения (CNS) Майкла Дуитсмана, новая ракета длиннее предыдущей, изменена система опор.

For comparison, this is the Pukguksong-4, revealed last October. The new missile definitely looks longer; the troop bench was removed from the trailer in order to fit the new missile. The front set of missile supports might have been moved, as well. https://t.co/rIEZcROydJ