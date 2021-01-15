Как выглядит самая мощная ракета КНДР - фото

Как выглядит самая мощная ракета КНДР - фото
Фото: Zeng Tao/Xinhua/www.globallookpress.com
В Пхеньяне предпочли воздержаться от угроз ядерным оружием

Самым мощным в мире вооружением назвали в КНДР новую баллистическую ракету подводного базирования, которую накануне продемонстрировали на военном параде в Пхеньяне.

Мероприятие, приуроченное к VIII съезду Трудовой партии Кореи, состоялось 14 января. Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын. На кадрах, распространенных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) видно, что глава республики очень доволен "мощью революционных вооруженных сил".

Основной акцент агентство сделало на баллистических ракетах для подводных лодок (БЛПЛ), в частности, на последних отечественных разработках. По мнению экспертов, в КНДР модернизировали до пятой версии ракету "Пуккыксон-4", которую Пхеньян впервые показал осенью прошлого года. 

По оценке эксперта Калифорнийского центра исследований нераспространения (CNS) Майкла Дуитсмана, новая ракета длиннее предыдущей, изменена система опор.

Отмечается также, что на этот раз Пхеньян воздержался от демонстрации ракет, способных нести ядерные боеголовки, передает "Звезда".

Ранее в КНДР продемонстрировали собственный ракетный комплекс большой дальности класса "земля-воздух", очень напоминающий российскую систему ПВО С-400.

Николай ВИКТОРОВ

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Иван
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Только "вслушиваетесь" ...ракетный комплекс "земля-воздух", очень напоминающий российскую систему ПВО С-400. - не говорят что помогли создать у них такое...
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