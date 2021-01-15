Без спроса у США: Турция намерена получить от РФ второй полк С-400

Президент страны сделал громкое заявление

Турция намерена получить от РФ второй полк С-400, сообщил Реджеп Эрдоган представителям прессы. Обсуждать вопрос об этом с Москвой Анкара собирается в январе.

И делать это будет без спроса у США. Решения, касающиеся национальной обороны, страна будет принимать не по указанию других государств, а самостоятельно, добавил президент. Трансляция его выступления шла в "Твиттер".

Эрдоган добавил, что мнение нового американского лидера по этому поводу ему не известно. И, как передает РИА "Новости", отметил что Турция в любом случае не будет руководствоваться чьими-то словами. 

Ранее в Турции назвали условие для заключения нового контракта с Россией по С-400. Анкара требует от Москвы передачи не только самих зенитно-ракетных комплексов, но и технологий их производства.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Bloomberg: "Северный поток - 2" достроят уже летом

Оператор надеется завершить укладку труб, несмотря на санкции США

CМИ: ультраправые экстремисты готовят Байдену кровавый сюрприз

Соединенным Штатам грозит волна вооруженных беспорядков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей