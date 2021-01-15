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Турция намерена получить от РФ второй полк С-400, сообщил Реджеп Эрдоган представителям прессы. Обсуждать вопрос об этом с Москвой Анкара собирается в январе.
И делать это будет без спроса у США. Решения, касающиеся национальной обороны, страна будет принимать не по указанию других государств, а самостоятельно, добавил президент. Трансляция его выступления шла в "Твиттер".
Эрдоган добавил, что мнение нового американского лидера по этому поводу ему не известно. И, как передает РИА "Новости", отметил что Турция в любом случае не будет руководствоваться чьими-то словами.
Ранее в Турции назвали условие для заключения нового контракта с Россией по С-400. Анкара требует от Москвы передачи не только самих зенитно-ракетных комплексов, но и технологий их производства.
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