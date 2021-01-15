Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
КНДР активно развивает свой военный ядерный потенциал, возможно в ближайшее время в северокорейской армии появятся атомные субмарины, которые смогут ударить по побережью Соединенных Штатов. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец.
Так он прокомментировал видеокадры с прошедшего 14 января в Пхеньяне военного парада, ознаменовавшего VIII съезд Трудовой партии Кореи. В частности, вооруженные силы КНДР показали доработанную версию баллистической ракеты для подлодок "Пуккыксон-4А", которая имеет больший размер и увеличенную дальность полета.
Баранец отметил, что корейцы давно разрабатывают свой ракетно-ядерный щит, сотрудничая и с СССР, Китаем и Ираном. Сейчас в арсенале у Пхеньяна целая серия межконтинентальных баллистических ракет, что вызывает тревогу у Вашингтона и Токио. А последние парады и вовсе выводят руководство США и Японии из себя, считает полковник в отставке.
Он предположил, что у Северной Кореи скоро могут появиться атомные подлодки с еще более массивным вооружением на борту, способные достать до американского побережья.
"Тогда уж "долбить" США будет куда проще. Субмарины пройдут по дну Тихого океана на большой глубине и всплывут у самого побережья Соединенных Штатов! Как бы понимаете, в таком случае ракетам на борту не обязательно иметь экстремальную дальность – они будут стрелять в упор", – цитирует РИА ФАН военного эксперта.
Как сообщает РИА "Новости", парад на трибуне принимал лично лидер КНДР
Ким Чен Ын. До этого подобное мероприятие состоялось
в октябре прошлого года в честь 75-летия Трудовой партии. На том параде также демонстрировалась
новая ракета для субмарин "Пуккыксон-4А" с увеличенным
размером и возможно большей дальностью полета. Кроме того была явлена миру МБР без
названия, которую перевозила 11-осная установка.
Американцы последовательны в своей политике в отношении российского газопровода