Пхеньян на недавнем параде показал доработанную баллистическую ракету для субмарин

КНДР активно развивает свой военный ядерный потенциал, возможно в ближайшее время в северокорейской армии появятся атомные субмарины, которые смогут ударить по побережью Соединенных Штатов. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

Так он прокомментировал видеокадры с прошедшего 14 января в Пхеньяне военного парада, ознаменовавшего VIII съезд Трудовой партии Кореи. В частности, вооруженные силы КНДР показали доработанную версию баллистической ракеты для подлодок "Пуккыксон-4А", которая имеет больший размер и увеличенную дальность полета.

Баранец отметил, что корейцы давно разрабатывают свой ракетно-ядерный щит, сотрудничая и с СССР, Китаем и Ираном. Сейчас в арсенале у Пхеньяна целая серия межконтинентальных баллистических ракет, что вызывает тревогу у Вашингтона и Токио. А последние парады и вовсе выводят руководство США и Японии из себя, считает полковник в отставке.

Он предположил, что у Северной Кореи скоро могут появиться атомные подлодки с еще более массивным вооружением на борту, способные достать до американского побережья.

"Тогда уж "долбить" США будет куда проще. Субмарины пройдут по дну Тихого океана на большой глубине и всплывут у самого побережья Соединенных Штатов! Как бы понимаете, в таком случае ракетам на борту не обязательно иметь экстремальную дальность – они будут стрелять в упор", – цитирует РИА ФАН военного эксперта.

Как сообщает РИА "Новости", парад на трибуне принимал лично лидер КНДР Ким Чен Ын. До этого подобное мероприятие состоялось в октябре прошлого года в честь 75-летия Трудовой партии. На том параде также демонстрировалась новая ракета для субмарин "Пуккыксон-4А" с увеличенным размером и возможно большей дальностью полета. Кроме того была явлена миру МБР без названия, которую перевозила 11-осная установка.

