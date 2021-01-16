Военный эксперт перечислил главные козыри России в войне против ВМС США

Военный эксперт перечислил главные козыри России в войне против ВМС США
US Navy/www.globallookpress.com
У российского флота имеется в распоряжении ряд стратегических преимуществ

Авианосные соединения Соединенных Штатов и их союзников, призванные сдержать морской потенциал России, могут быть уничтожены. Минобороны должно обратиться к имеющемуся опыту борьбы более слабого флота против противника, который существенно превосходит ВМС РФ по силе, заявил военный эксперт Константин Сивков.

По словам специалиста, и американские, и китайские ВМС превосходят возможности российского флота. Тем не менее, более слабая сторона имеет шансы на успех в боевых действиях на море.

При имеющемся боевом потенциале российского флота необходимо искать новые способы стратегического применения сил. Прежде всего, считает Сивков, необходимо обратить внимание на береговые комплексы "Калибр" и "Оникс", дальность действия которых вполне соответствует параметрам средств палубной авиации.

Также в распоряжении военно-морских сил РФ имеется "Циркон" с дальностью до 1000 километров. Американские авианосцы имеют в распоряжении авиацию, предел которой составляет лишь 700 километров. Для  того, чтобы нанести удар по стратегическому объекту, который находится в глубине России, необходимо приблизиться к российскому побережью на 450-500 километров. В таком случае силы противника окажутся в зоне досягаемости береговых средств.

Еще одним способом противодействия американскому флоту могут стать широкополосные мины, которые можно использовать даже в наиболее глубоководных зонах глубиной до пяти километров. Подобную угрозу можно организовать практически по всей акватории, в пределах которых начнет действовать иностранная флотилия против российских объектов на суше и в море.

"Разработка таких видов мин возможна, в частности, при использовании боевой части торпед с активной головкой самонаведения, обеспечивающей захват цели на дальности до 2500–3000 метров", – пишет Сивков в своей статье, опубликованной "Военно-промышленным курьером".

Ранее издание Defense News рассекретило подробности о новом авианосце ВМС США "Джон Кеннеди".


Егор МАЛКОВ

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