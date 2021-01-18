Отказ от F-35 : в США назвали условие для победы в мировой войне

Предполагается, что истребители шестого поколения будут дешевле и удобнее

Победителем мировой войны будущего станет тот, кто займет господствующее положение в воздухе в первый же день конфликта. Об этом заявил помощник по закупкам Пентагона Уилл Ропер. В связи с этим он призвал США делать упор не на истребители пятого поколения F-35 Lightning II, а на новое поколение самолетов, которые создаются в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

По словам Ропера, F-35 до сих пор не является массовым в США, поскольку расходы на его содержание и эксплуатацию очень высокие. По плану, к 2025 г. американские ВВС должны получить на вооружение 1763 единицы таких самолетов. Но реальные закупки отстают от запланированных, а испытания показывают, что, несмотря на приемлемую базовую стоимость F-35, их ремонт очень дорог.

В этом отношении истребители шестого поколения, продвигаемые NGAD, должны быть предпочтительнее, поскольку будут обходиться дешевле, пояснил Ропер в интервью Breaking Defense. Он не назвал цену нового самолета, но подчеркнул, что стоимость его летного часа будет вне конкуренции. Это позволит ВВС США иметь достаточное количество боевых машин, чтобы противостоять врагу. Ведь то обстоятельство, что имеющиеся на вооружении ВВС США самолеты превосходят, в частности, китайские, не поможет Пентагону, если КНР будет иметь значительное количественное преимущество боевой техники.

Это особенно важно в современных условиях, когда победителем конфликта становится тот, кто захватит господство в воздухе с первых минут – проигравший просто не успеет ничего сделать, указал представитель Пентагона.

Создание истребителя шестого поколения было засекречено в США, о нем было объявлено после первых испытаний. При этом у F-35, на который ранее делали ставку США, нашли почти 800 дефектов.