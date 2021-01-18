Страна спешит укрепить силы военной авиации

Индия намерена значительно расширить свой авиаполк. Речь, в частности, о закупке дополнительно 12 самолетов Сухой-30МКИ и 21 истребителя МиГ-29. По данным индийской стороны, решение этого вопроса "продвигается".

По информации индийского издания The Economic Times, поставки МиГ-29 обойдутся Нью-Дели сравнительно недорого. Речь об истребителях, которые в законсервированном виде хранятся в России с 80х годов. Что касается Су-30МКИ, то ВВС Индии уже имеет 268 таких машин и там рассчитывают увеличить их количество.

Поставки новых самолетов обоих типов из РФ ожидаются в 2024-2025 годах. Они будут оснащены новейшими средствами радиоэлектронной борьбы, а в качестве вооружения "Сухих" будут использованы российско-индийские сверхзвуковые ракеты "Брамос".

Индии потребовались новые военные самолеты, поскольку ее авиапарк сильно сократился в последнее время. Из эксплуатации выводятся устаревшие МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27. В результате численность эскадрилий сокращается до 30 (по 16-18 самолетов в каждой), тогда как для успешного противостояния угрозе, исходящей от Китая и Пакистана, требуется не менее 42 эскадрилий, пишет издание.

При этом Индия развивает и отечественную военную авиацию. На прошлой неделе правительство одобрило производство 83 истребителей индийской разработки Tejas.

Ранее стало известно, что вместо Су-57 Индия предпочла французские "Рафали". Однако интерес Нью-Дели к этим российским самолетам сохраняется.