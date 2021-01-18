Кремль остается верен принятой военной стратегии уже на протяжении десятилетий

Вооруженные силы РФ имеют в своем распоряжении весьма мощный арсенал, принятый в разработку уже в последние этапы холодной войны. Москва решила сделать упор на средства мобильных межконтинентальных систем.

Так, Советскому Союзу удалось создать систему "Тополь", ставшую первым успехом СССР в укреплении сухопутных средств ядерного вооружения. А модернизированный "Тополь-М" имеет 550 килотонн мощности при способности выполнять основные маневры для уклонения от противника. Ракеты уже используют систему ГЛОНАСС.

В ближайшее десятилетие Москва приступит к замене всех "Тополей" на модернизированную версию, после чего примется за "Ярсы", которое оснащены тремя боечастями с независимыми боеголовками (РГЧ).

По словам американского обозревателя Марка Епископоса, в действующем тактическом арсенале российской стороны имеется примерно 45 систем "Тополь", 60 "Тополь-М" и 135 "Ярсов". В ближайшие годы темпы по модернизации мобильных систем должны превысить показатель в 80%. А представленный Россией "Сармат" стал одним из новейших стратегических вооружений РФ за последние два года.

"Тем не менее, дорожные мобильные межконтинентальные баллистические ракеты продолжают занимать значительную часть ядерного стратегического арсенала России. Эта реальность вряд ли изменится в ближайшее время", – подытожил обозреватель в статье, опубликованной изданием The National Interest.

Ранее Минобороны утвердило срок сдачи береговой базы для "Посейдонов".