Разработанное во времена правительства Тэтчер вооружение делает Туманный Альбион "военной сверхдержавой", уверены журналисты

Стратегическое вооружение Британии, составляющее главный ядерный потенциал Лондона, было приобретено страной еще правительством Маргарет Тэтчер в 1980-е годы. Речь идет о боеголовках Trident.

Западные эксперты уверены: дальность действия в 12 тыс. километров дает возможность поставить под вопрос дальнейшее существование России и Китая. Из 215 боеголовок 120 остаются в боевой готовности.

В свое время президент СССР Михаил Горбачев пытался добиться соглашения о вооружениях, чтобы заставить Лондон отказаться от приобретения боеголовок. Однако Белый дом, в котором в тот момент заседала администрация Дональда Рейгана, воспрепятствовал договоренностям, и оружие, окрещенное журналистами Express "угрозой существования России и Китая", осталось за Британией.

В 2016 году большинство представителей Палаты общин выступили за обновление Trident. Cтоимость программы превышает 30 млрд фунтов стерлингов. Высокая цена модернизации вызвала критику: так, глава кабмина Шотландии Никола Стерджен призвала потратить средства на социальную сферу. Однако Минобороны Королевства не поменяло своей стратегии. Известно, что на замену Trident придут американские W93.

"Чтобы гарантировать, что правительство поддерживает эффективный сдерживающий фактор на протяжении всего ввода в эксплуатацию подводной лодки с баллистическими ракетами класса "Дредноут", мы заменяем нашу существующую ядерную боеголовку, чтобы отреагировать на будущие угрозы и создать среду безопасности", – приводит издание Express заявление главы Минобороны Бена Уоллеса.

Ранее военная разведка Британии выразила опасения из-за российских "Буревестников".