Российский истребитель выгодно отличается от своих американских и китайских конкурентов в ряде параметров

Ключевой особенностью многофункционального российского истребителя Су-57 остается возможность обеспечить огневую мощь перед своими конкурентами в воздухе. Как пишет обозреватель американского издания The Military Watch, специалисты постарались свести к нулю главный недостаток пятого поколения, который заключается в ограниченной емкости боевого арсенала.

Если F-22 и J-20 имеют в распоряжении по шесть ракет класса "воздух-воздух" и по две с действием малой дальности, то у Су-57 показатель составляет по десять "воздухов" при общей вместимости. За счет этого у российской платформы внутренняя полезная нагрузка составляет 250% от американского F-35.

А используемые Су-57 ракеты К-77 и Р-37 имеют дальность действия в 200 и 400 километров соответственно. Несмотря на большую массу и менее развитую незаметность, на борту судна имеются снаряды, которые способны уничтожать самолеты поддержки, к последним можно отнести заправщики и истребители с оборудованием для РЭБ.

"Самолет также может размещать крылатые ракеты высокого класса, такие как Х-38. Эта большая и очень универсальная грузоподъемность – уникальная особенность Су-57, позволяющая ему выполнять роли, которые не могут выполнять F-22 и J-20. При этом американские и китайские истребители-невидимки гораздо более ограничены в видах боеприпасов, которые они могут использовать, развертывании и способности действовать за пределами воздушного боя", – пишет обозреватель The Military Watch.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Штаты отвлекают внимание от недостатков своего F-35 путем акцентирования внимания на дороговизне эксплуатации истребителя и вероятности замены на менее затратный самолет.