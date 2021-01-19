Американцы нашли в России подводную "Хиросиму"

Американцы нашли в России подводную "Хиросиму"
Фото: pixabay.com
Москва пытается решить проблему неконтролируемого ядерного выброса десятка реакторов

В настоящее время под водой в российских арктических морях находится кладбище атомных подлодок с разрушающимися ядерными реакторами, мощь которых эквивалентна взрыву шести с половиной Хиросим. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.

В статье отмечается, что это лишь вопрос времени, когда устойчивая коррозия позволит морской воде "проесть" свой путь к заброшенному урану, вызывая неконтролируемый выброс радиоактивности в Арктику.

Подводная ядерная свалка, в том числе в Карском море, включает по крайней мере 14 разрушающихся реакторов и целую поврежденную подлодку, которую в Советском Союзе сочли необходимым вывести из эксплуатации из-за ее чрезмерной дороговизны и опасности.

Самый большой риск утечки радиации связан с двумя АПЛ – К-27 и К-159. По данным российско-норвежских экспертов, первая субмарина, затопленная в 1981-ом, может остаться пока в целости может остаться неповрежденной только до 2032 года.

Россия объявила о планах поднять К-27, К-159 и четыре других опасных реакторных отсека, лежащих на арктическом дне. По оценкам российских властей (информация на март прошлого года) стоимость восстановительных работ составит около $330 миллионов.

Первой целью станет – К-159. Но для того, чтобы поднять затонувшую подлодку на поверхность, потребуется специально построенное спасательное судно, которого на сегодня не существует. Проектирование и строительство этого корабля планируется начать в нынешнем году и завершить к концу 2026-го.

"Теперь, чтобы избежать подводного Чернобыля, русские начинают страшную гонку против неумолимого прогрессирующего распада", – подчеркивает издание.

СССР и Россия построили крупнейший в мире атомный флот во второй половине 20-го века, создав больше атомных подводных лодок, чем все остальные страны вместе взятые. В середине 1990-х годов РФ могла похвастаться 245 АПЛ, 180 из которых были оснащены двумя реакторами, а еще 91 субмарина ходила с дюжиной или более баллистическими ракетами большой дальности с ядерными боеголовками, резюмируется в статье.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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