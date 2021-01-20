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Американские ВВС уже начали "прощупывать" российские ПВО при выполнении провокационных маневров в черноморском регионе. Такое заявление сделал военный эксперт Виктор Литовкин, прокомментировавший новость о воздушных учениях НАТО в Черном море.
Ранее американский журнал Air Force Magazine опубликовал материал, в котором утверждается, что ВВС США провели совместные учения с коллегами из стран-членов НАТО в пределах Черного моря. По информации источника, в операции участвовали силы Командования спецопераций США в Европе и 6-го флота Соединенных Штатов, а также Стратегическое командование с Армией США в Европе и Африке с румынскими ВВС.
По словам специалиста, не в последнюю очередь причиной учений НАТО стало укрпеление россйиских ПВО в Крыму. Теперь Соединенные Штаты решили намекнуть, что могут проводить свои маневры на более близком расстоянии. Манипуляции сил Альянса, прежде всего, нацелены на проверку работы станций сопровождения, а также средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые расположены на берегу Крыма.
"Еще один намек на то, что они уже там. А то, что они отработали задачи на территории Украины, также стало намеком на то, что теперь они могут зайти глубже к границам, чем раньше", – заявил специалист в интервью "Царьграду".
Ранее глава Генштаба российских ВС Валерий Герасимов сообщил об увеличении числа провокаций силами НАТО у границ РФ.
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