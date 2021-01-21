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Истребитель ВВС США пятого поколения F-35 не рассчитан на бой в воздухе, поэтому задача американских пилотов – перевести самолет в режим невидимости и скорее бежать подальше, едва заметив поблизости российский Су-57. Об этом предупредил американский эксперт по нацбезопасности Марк Эпископос.
По его мнению, Су-57 предназначен для выслеживания и уничтожения крупных целей в воздухе, тогда как основная задача F-35 – проникнуть в воздушное пространство противника и поразить жизненно важные объекты на земле, параллельно фиксируя и передавая в штаб разведданные. Поэтому F-35 постарается ускользнуть от приближающегося Су-57, говорится в статье The National Interest.
Американский эксперт отметил, что согласен с мнением отставного российского летчика-испытателя Магомеда Толбоева, который ранее заявил, что теоретически Су-57 способен легко победить F-35 в столкновении один на один, но практически этого не произойдет, поскольку современная тактика боя не предполагает дуэлей.
"По сути, это сравнение яблок с апельсинами, где F-35 заставляют играть роль, для которой он не предназначен",
– подчеркнул Эпископос.
Су-57 – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для ликвидации различных целей как в воздухе, так на земле и на воде, уточняет РИА ФАН.
Ранее американские эксперты сравнили вооружения, который может нести Су-57 и его зарубежные конкуренты.
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