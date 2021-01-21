В прямом столкновении американский истребитель проиграет

Истребитель ВВС США пятого поколения F-35 не рассчитан на бой в воздухе, поэтому задача американских пилотов – перевести самолет в режим невидимости и скорее бежать подальше, едва заметив поблизости российский Су-57. Об этом предупредил американский эксперт по нацбезопасности Марк Эпископос.

По его мнению, Су-57 предназначен для выслеживания и уничтожения крупных целей в воздухе, тогда как основная задача F-35 – проникнуть в воздушное пространство противника и поразить жизненно важные объекты на земле, параллельно фиксируя и передавая в штаб разведданные. Поэтому F-35 постарается ускользнуть от приближающегося Су-57, говорится в статье The National Interest.

Американский эксперт отметил, что согласен с мнением отставного российского летчика-испытателя Магомеда Толбоева, который ранее заявил, что теоретически Су-57 способен легко победить F-35 в столкновении один на один, но практически этого не произойдет, поскольку современная тактика боя не предполагает дуэлей.

"По сути, это сравнение яблок с апельсинами, где F-35 заставляют играть роль, для которой он не предназначен",

– подчеркнул Эпископос.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для ликвидации различных целей как в воздухе, так на земле и на воде, уточняет РИА ФАН.

Ранее американские эксперты сравнили вооружения, который может нести Су-57 и его зарубежные конкуренты.