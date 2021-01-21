В этом году армии достанутся еще четыре таких истребителя

В российскую армию поступил первый Су-57. Его владельцем стал авиаполк в Южном военном округе, рассказали в правительстве Хабаровского края.

Еще четыре многоцелевых истребителя достанутся армии уже в этом году. К концу 2024-го ВВС получат 22 самолета. До 2028 года им поставят всего 76 крылатых машин.

Поступивший военным Су-57 собрали на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.

Летчикам американских F-35 придется избегать столкновения с российскими Су-57. Причина проста: истребитель ВВС США пятого поколения не рассчитан на ведение боя в воздухе.



Ранее стало известно главное преимущество Су-57 перед заграничными истребителями. Российский самолет способен обеспечить огневую мощь перед своими конкурентами в воздухе.