Российские военные получили первый Су-57

В этом году армии достанутся еще четыре таких истребителя

В российскую армию поступил первый Су-57. Его владельцем стал авиаполк в Южном военном округе, рассказали в правительстве Хабаровского края.

Еще четыре многоцелевых истребителя достанутся армии уже в этом году. К концу 2024-го ВВС получат 22 самолета. До 2028 года им поставят всего 76 крылатых машин. 

Поступивший военным Су-57 собрали на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. 

Летчикам американских F-35 придется избегать столкновения с российскими Су-57. Причина проста: истребитель ВВС США пятого поколения не рассчитан на ведение боя в воздухе.  

Ранее стало известно главное преимущество Су-57 перед заграничными истребителями. Российский самолет способен обеспечить огневую мощь перед своими конкурентами в воздухе.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Полина ДОРОЖКИНА

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