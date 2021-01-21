Межконтинентальная система стала причиной новой расстановки сил Запада

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" станет самым эффективным средством ядерного сдерживания Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. По словам китайских обозревателей издания Sina, даже пробные запуски ракеты становились предметом повышенного внимания Пентагона, который еще долго не сможет придумать хороший план в ответ на российскую разработку.

Комплекс весом в 100 тонн с минимальной дальностью в десять тысяч километров представляет собой беспрецедентную ядерную силу. А представители Пентагона сообщили, что перехват "Сармата" можно осуществить лишь с помощью 500 ракет, из-за чего система полностью сдерживает ядерный потенциал Запада.

"Подобная мощность заставила США прикусить язык. Даже при использовании мощнейшей американской ПВО должного эффекта ждать не стоит", - пишет обозреватель китайского издания.

По мнению журналистов, РС-28 станет главной причиной для изменения в расстановке сил.

Официальный запуск "Сармата" прошел еще в 2015 году. В системе используется ракетные двигатели, "утопленные" в бак с топливом. Одна ракета предназначена для США, вторая – для ЕС, передает издание.

"Лишь одна ракета способна стереть с лица земли такую большую страну, как Франция. Десять же полностью уничтожат американцев. Даже страшно представить", – пишет обозреватель.

Ранее глава Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что разработка Сергея Королева Р-7 спасла Советский Союз от нападения со стороны США.