В Москве отрицают такую возможность в ближайшие годы

Россия уже скоро может передать Китаю технологии по производству истребителей пятого поколения Су-57. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на американское издание National Interest. Однако подобный поворот событий в ближайшие пять лет вряд ли возможен, считает военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, такие слухи в американских медиа носят политизированный характер, их цель – помешать военно-техническому сотрудничеству РФ и КНР.

Напомним, первый серийный экземпляр истребителя Су-57 был передан ВКС России в декабре 2020-го. Это вызвало ажиотаж в штатовских СМИ. National Interest прогнозирует, что за серийными поставками может последовать продажа китайцам технологий производства новейшего отечественного самолета.

Леонков отметил, что для появления экспортного варианта машины, которой могла бы заинтересоваться какая-либо страна, должно пройти не менее пяти лет и только Минобороны решает, выпускать ли его и кому продавать.

"Я не думаю, что у нас сейчас побегут с распростертыми объятиями продавать технологии Су-57", – сказал эксперт в комментарии "МК".

Он полагает, что американцы распространяют информацию о том, что через китайцев данные о российском истребителе могут попасть в сами США, для того, чтобы "вбить клин в военно-техническое сотрудничество между" РФ и Поднебесной.

"Китай сам заинтересован в использовании наших технологий в своих целях. Им самим было бы невыгодно их передавать США, как вероятному противнику", – подчеркнул специалист.

Эксперт напомнил, как в августе 2019 г. на авиасалоне в Жуковском президент Владимир Путин демонстрировал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану прототип Су-57. Тогда тоже ходили слухи, что вот-вот самолет продадут Анкаре, как и С-400. Но турецкому гостю его всего лишь показали, а контрактов никаких не последовало. Да и ЗРК были проданы Анкаре только после того, как комплексами обеспечили российские ПВО. При чем поставленные Турции С-400 отличаются характеристиками от тех, что стоят на вооружении нашей армии, резюмировал Леонков.

Накануне National Interest обратил внимание на мнение о Су-57 заслуженного летчика-испытателя РФ, Героя России генерал-майора в отставке Магомеда Толбоева. Он заявил, что новый российский истребитель может "легко" победить американского конкурента Lockheed Martin F-35 в бою один на один.

По его словам, F-35 хорошо набит электроникой, но совершенно не способен маневрировать. И эту зависимость от электроники он назвал уязвимым место "американца", выступив категорически против так же оборудовать "россиянина".

