В США отказались верить в существование российского оружия "Судного дня"

В США отказались верить в существование российского оружия "Судного дня"
Кадр youtube.com
Заокеанский эксперт обвинил Москву в тщательно продуманной пропаганде

Россия разрабатывает ядерный подводный беспилотник "Посейдон" по той причине, что Москва не в состоянии создать современное "настоящее оружие". Об этом пишет американский журнал Forbes.

В статье "Посейдон" называется оружием "Судного дня", при этом предполагается, что оно является тщательной пропагандистской выдумкой Кремля.

Сама концепция гигантского подводного ядерного беспилотника, который может облучить целый город, является "гротескной и, объективно говоря, совершенно ненужной", заявил военный эксперт Кингстон Рейф.

По его словам, "Посейдон", выпущенный с подлодки, расположенной близко к материковой части России в направлении к прибрежным города США со скорость от 60 до 100 узлов, может достичь цели спустя около двух дней.

Издание отмечает, что несмотря на все свои концептуальные недостатки, оружие вскоре появился в виде прототипа. "Это может быть гротескно и ненужно, но это также реально", говорится в статье. Кремль планирует построить специальную базу для 30 "Посейдонов", добавил автор.

Пользователи интернета с юмором восприняли данную публикацию, напомнив, что в распоряжении РФ есть другое ядерное вооружение, способное в считанные минуты превратить территорию Штатов в пепел, пишет РИА ФАН, собравший яркие комментарии:

"Зато, когда "Посейдон" достигнет берегов США, он сделает пролив, между Канадой и Мексикой", "Ничего не могу сказать про "Посейдон", но с таким подходом США сами превратятся в зону апокалипсиса и радиоактивного пепла", "Оружие типа "Посейдонов" – это оружие "отложенной смерти". Это оружие, которое испортит радость победы в случае нападения. Враг должен понимать, что уничтожив Россию первым ударом ему не придется долго почивать на лаврах".

На прошлой неделе в СМИ попали данные о техническом задании Минобороны РФ по строительству береговой базы для "Посейдонов". Согласно документу сдача объекта в эксплуатацию должна состояться в июне 2022 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Гость
Смешно читать весь этот бред, особено про то " ..что в распоряжении РФ есть другое ядерное вооружение, способное в считанные минуты превратить территорию Штатов в пепел..". Вапрос в том сколько минут понадобиться США и другим страна НАТО при одновременном ударе со всх сторон уничтожить Россию, учитывая, что 70% промышлености и столько же населения проживает в европейской части страны, короая по площади не превышает Европу. Достаточно уничтожить эту часть России и все - страны нет.
У России есть ответка -мертвая рука и ничто не спасет Европу от превращения в дымящийся пепел. Во вторых одна ракета Сармат способна уничтожить Францию, а несколько стереть штаты с лица земли. В третьих при громадности территории России есть возможность выжить,что совершенно невозможно ни Европе, ни пиндосам..
Гость
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Гость
Смешно читать весь этот бред, особено про то " ..что в распоряжении РФ есть другое ядерное вооружение, способное в считанные минуты превратить территорию Штатов в пепел..". Вапрос в том сколько минут понадобиться США и другим страна НАТО при одновременном ударе со всх сторон уничтожить Россию, учитывая, что 70% промышлености и столько же населения проживает в европейской части страны, короая по площади не превышает Европу. Достаточно уничтожить эту часть России и все - страны нет.
Наивный ты юноша, как только первая ракета взлетит в нашу сторону в эту же минуту взлетят ракеты и с нашей стороны,есть такая система предупреждения,а так же с подводных лодок и система периметр.Да и ПВО и ПРО у нас получше хотя конечно все не собьем но хоть что то в отличии от твоих хозяев.
Прилежная feministka
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«В США назвали российский «Посейдон» абсурдной идеей»- вот в этом то и есть её тайная хитрость- обдурить противника, сначала эта, так сказать, «беспилотная дура» шарахается в подводных океанских глубинах, потом по команде из Кремля она разгоняется, выскакивает из воды и в этот момент всё, что ей не нужно автоматически отсоединяется, затем она трансформируется в ракету, включаются реактивные двигатели и на гиперзвуковой скорости она несётся, приближаясь к цели,
Прилежная feministka
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затем ракета выпускает крылья и на самой малой высоте огибая рельеф местности устремляется к заданной цели, далее крылатая ракета автоматически как трансформер преобразуется в фантастический болид, выпустив шасси, несётся по хайвеям и автобанам, приближаясь к намеченной цели, потом болид молниеносно трансформируется и преобразуется в стремительного робота-терминатора, а на заключительном этапе робот-терминатор включает маршевые ядерные прямоточные двигатели и на полной скорости наносит точный ядерный удар по выбранной цели, и всё это не какое-то далёкое будущее, а действующее реальное оружие,
Гость
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Смешно читать весь этот бред, особено про то " ..что в распоряжении РФ есть другое ядерное вооружение, способное в считанные минуты превратить территорию Штатов в пепел..". Вапрос в том сколько минут понадобиться США и другим страна НАТО при одновременном ударе со всх сторон уничтожить Россию, учитывая, что 70% промышлености и столько же населения проживает в европейской части страны, короая по площади не превышает Европу. Достаточно уничтожить эту часть России и все - страны нет.
Гость
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Очень хорошо, пусть так думают.
Гость
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"Пользователи интернета" - это конечно авторитетные знатоки. Им палец в рот не клади. У них и юмор имеется - на халяву потрындеть, и себя показать - вроде как не дурак. А статья-то по сути - дрысня какого-то днепровского. Даже имя не настоящее.
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