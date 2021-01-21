Заокеанский эксперт обвинил Москву в тщательно продуманной пропаганде

Россия разрабатывает ядерный подводный беспилотник "Посейдон" по той причине, что Москва не в состоянии создать современное "настоящее оружие". Об этом пишет американский журнал Forbes.

В статье "Посейдон" называется оружием "Судного дня", при этом предполагается, что оно является тщательной пропагандистской выдумкой Кремля.

Сама концепция гигантского подводного ядерного беспилотника, который может облучить целый город, является "гротескной и, объективно говоря, совершенно ненужной", заявил военный эксперт Кингстон Рейф.

По его словам, "Посейдон", выпущенный с подлодки, расположенной близко к материковой части России в направлении к прибрежным города США со скорость от 60 до 100 узлов, может достичь цели спустя около двух дней.

Издание отмечает, что несмотря на все свои концептуальные недостатки, оружие вскоре появился в виде прототипа. "Это может быть гротескно и ненужно, но это также реально", говорится в статье. Кремль планирует построить специальную базу для 30 "Посейдонов", добавил автор.

Пользователи интернета с юмором восприняли данную публикацию, напомнив, что в распоряжении РФ есть другое ядерное вооружение, способное в считанные минуты превратить территорию Штатов в пепел, пишет РИА ФАН, собравший яркие комментарии:

"Зато, когда "Посейдон" достигнет берегов США, он сделает пролив, между Канадой и Мексикой", "Ничего не могу сказать про "Посейдон", но с таким подходом США сами превратятся в зону апокалипсиса и радиоактивного пепла", "Оружие типа "Посейдонов" – это оружие "отложенной смерти". Это оружие, которое испортит радость победы в случае нападения. Враг должен понимать, что уничтожив Россию первым ударом ему не придется долго почивать на лаврах".

На прошлой неделе в СМИ попали данные о техническом задании Минобороны РФ по строительству береговой базы для "Посейдонов". Согласно документу сдача объекта в эксплуатацию должна состояться в июне 2022 года.

