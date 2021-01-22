Российскую армию вооружили мощными комплексами разведки

Новейшее оборудование может работать в любых погодных условиях

Технические ряды нашей армии пополнили самые современные комплексы артразведки "Пенициллин".

Информацию о новейшем комплексе в беседе с журналистами РИА "Новости" раскрыл глава концерна "Вега" Вячеслав Михеев. Как отмечает RT, первая партия техники отправилась на защиту Родины в декабре прошлого года.

Суть работы комплекса заключается в том, что он благодаря высокотехнологичному оборудованию может определить местоположение орудий противника и зафиксировать информацию об этом в специальной электронной карте, поясняет РИА ФАН.

Арткомплекс спокойно работает даже при -40 и +50 градусах.

Накануне стало известно, что российские военные получили Су-57.В этом году армии достанутся еще четыре таких многоцелевых истребителя.

Ольга ФЕДОРОВА

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