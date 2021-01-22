Попытка вывоза деталей была пресечена российскими спецслужбами

Военный обозреватель Виктор Баранец поведал о случае, когда ЦРУ совершило попытку выкрасть из России технологию гиперзвукового оружия. По словам специалиста, дело не увенчалось успехом.

Как считает эксперт, американская сторона довольно сильно отстает от РФ в разработке гиперзвукового вооружения, что нередко публично подтверждали официальные представители Пентагона. Баранец отметил, что подобное упущение действительно странно, учитывая уровень американских технологий и огромный военный бюджет.

Длительное время Штаты не могли понять, по какой причине их ракетные датчики сгорают, в то время как российские продолжают функционировать при запуске. Такие же результаты были и в разработке прямоточного двигателя.

Специалист рассказал, что однажды американские спецслужбы получили задание по вербовке человека, который смог бы раскрыть информацию о деталях, данные о которые были строжайшим секретом. После того, как необходимый человек был найден, ЦРУ взяло россиянина в разработку.

Встреча с американским агентом состоялась в одном из ресторанов в китайской провинции. Наконец, представитель ЦРУ перешел от потоков лести к попытке разведать информацию о технологиях.

"Он попытался выяснить тему прямоточного двигателя или секрет материала, которым покрыта ракета, но в этот самый момент офицер российской контрразведки схватил их", – рассказал Баранец в интервью "Царьграду".

По словам обозревателя, иногда действительно встречаются случаи, когда отдельные россияне "выносят в клювике" секретные документы за доллары, однако эти попытки пресекаются и сурово наказываются.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о провальной попытке ЦРУ по фиксации и получении разведданных о стратегических объектах на территории Советского Союза.