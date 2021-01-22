ЦРУ уличили в попытке выкрасть из России технологию гиперзвука

ЦРУ уличили в попытке выкрасть из России технологию гиперзвука
Фото: United Aircraft Corporation/Twitter.com/www.globallookpress.com
Попытка вывоза деталей была пресечена российскими спецслужбами

Военный обозреватель Виктор Баранец поведал о случае, когда ЦРУ совершило попытку выкрасть из России технологию гиперзвукового оружия. По словам специалиста, дело не увенчалось успехом.

Как считает эксперт, американская сторона довольно сильно отстает от РФ в разработке гиперзвукового вооружения, что нередко публично подтверждали официальные представители Пентагона. Баранец отметил, что подобное упущение действительно странно, учитывая уровень американских технологий и огромный военный бюджет.

Длительное время Штаты не могли понять, по какой причине их ракетные датчики сгорают, в то время как российские продолжают функционировать при запуске. Такие же результаты были и в разработке прямоточного двигателя.

Специалист рассказал, что однажды американские спецслужбы получили задание по вербовке человека, который смог бы раскрыть информацию о деталях, данные о которые были строжайшим секретом. После того, как необходимый человек был найден, ЦРУ взяло россиянина в разработку.

Встреча с американским агентом состоялась в одном из ресторанов в китайской провинции. Наконец, представитель ЦРУ перешел от потоков лести к попытке разведать информацию о технологиях.

"Он попытался выяснить тему прямоточного двигателя или секрет материала, которым покрыта ракета, но в этот самый момент офицер российской контрразведки схватил их", – рассказал Баранец в интервью "Царьграду".

По словам обозревателя, иногда действительно встречаются случаи, когда отдельные россияне "выносят в клювике" секретные документы за доллары, однако эти попытки пресекаются и сурово наказываются.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о провальной попытке ЦРУ по фиксации и получении разведданных о стратегических объектах на территории Советского Союза.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Свой летающий утюг - невидимка F - 117 пиндосы тоже смастерили по чертежам и рассчётам русского учёного Уфимцева. Пиндосы - нация воров и убийц.
Гость
Ответить
Для работы в этом направлении,все необходимое есть почти в каждом доме.
1
новости партнеров

Мишустин уволил двух важных федеральных чиновников

Премьер-министр продолжает масштабные кадровые перестановки

Кишинев предупредили о последствиях отказа от русского языка

Партия Додона продолжит борьбу за права нацменьшинств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей