Курс рубля
- Курс рубля после инаугурации Байдена может резко измениться
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
708 новости
Научно-исследовательский центр ЦНИИточмаш, входящий в состав "Ростеха", станет одним из участников создания военной экипировки третьего поколения "Сотник", которая должна сменить "Ратник". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Новый образец будет отличаться малым весом и улучшенной защитой, которую разработают с помощью специального полиэтиленового материала, отмечают в ведомстве.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", "Сотник" введут в эксплуатацию к 2025 году.
Премьер-министр продолжает масштабные кадровые перестановки
Партия Додона продолжит борьбу за права нацменьшинств