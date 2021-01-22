Разработка должна сменить действующие образцы к 2025 году

Научно-исследовательский центр ЦНИИточмаш, входящий в состав "Ростеха", станет одним из участников создания военной экипировки третьего поколения "Сотник", которая должна сменить "Ратник". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Новый образец будет отличаться малым весом и улучшенной защитой, которую разработают с помощью специального полиэтиленового материала, отмечают в ведомстве.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", "Сотник" введут в эксплуатацию к 2025 году.