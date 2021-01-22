Для отечественного "Посейдона" строятся базы и субмарины

Россия строит четыре специальные подводные лодки для транспортировки своего "странного" беспилотника "Судного дня" – торпеды "Посейдон". Такой шаг Москвы может являться ответом на американские системы ПВО, также не исключено, что дрон станет шпионить за иностранными флотами. Об этом говорится в статье Forbes.

То, что Штатам явно не дает покоя наше оружие, говорит тот факт, что только за последнюю неделю деловое издание дважды посвящает ему материалы. Причем выглядят они как украинские публикации на тему Крымского моста – то его нет, то он есть, то он упадет, то его разрушат.

В сегодняшней статье обозреватель Дэвид Экс продолжает недоумевать, почему Кремль считает "странное ядерное оружие хорошей инвестицией". При этом отмечает, что в Москве к развертыванию "Посейдонов" относятся весьма серьезно.

По данным издания, Россия строит не только новую базу для хранения до 30 таких подводных беспилотников, но и оснащает по крайней мере четыре атомных субмарины специально для огромных торпед "Судного дня".

Эксперт по ядерному оружию Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф, который в предыдущей статье выразил сомнение в реальности существования данного дрона и назвал его "гротескным", полагает, что готовность Москвы потратить миллиарды долларов на создание носителей "Посейдонов" говорит о той важности, которую президент РФ Владимир Путин "придает этой торпеде".

По мнению американца, "Посейдон" – это ответ на значительные инвестиции США в противоракетные системы, которые теоретически могут перехватить баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Следовательно, РФ планирует минимизировать риски в случае, если штатовские ПВО будут эффективно сбивать такие снаряды.

"Россия может рассматривать "Посейдоны" и их носители как своего рода подводный страховой полис", – говорится в статье.

Кроме того, у новейшего оружия есть еще одна задача – разведывательная, утверждает автор со ссылкой на мнение военного эксперта из Пермского университета Павла Лузина. Он сказал, что "Посейдон" может иметь возможности наблюдения, подобные тем, которыми обладает пилотируемый "Лошарик".

"Таким образом, "Посейдон" – это глубоководный робот, предназначенный для замены пилотируемых глубоководных станций", – цитирует Лузина Forbes.

Если это так, то данные беспилотники станут не просто оружием "Судного дня", они также смогут шпионить за иностранными флотами, поддерживать российские подводные сенсорные сети и вмешиваться в подводные прослушивающие устройства западных стран, резюмирует Экс.

